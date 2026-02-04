Wall Street abre en tono mixto ante presión en acciones de tecnológicas; BMV baja

Las negociaciones de renta variable al interior de Wall Street inician la sesión con movimientos mixtos, mientras los operadores asimilan la encuesta de empleo ADP.

El Dow Jones reporta un avance de 0.55 por ciento, en los 49 mil 486 puntos, seguido por el S&P 500 con 0.15 por ciento, en las 6 mil 928 unidades, mientras que el Nasdaq cae 0.10 por ciento, con 23 mil 218 enteros.

“Esperamos que continúe la volatilidad observada en sesiones anteriores, donde los inversionistas continúan ajustando sus portafolios, saliendo de activos de mayor riesgo como tecnología relacionada a IA, y buscando sectores más cíclicos y/o defensivos. Además, el mercado reacciona a los datos de nómina ADP que mostraron un debilitamiento en el mercado laboral estadounidense, esto en un contexto donde el reporte de nóminas no agrícolas que se esperaba el viernes no será publicado ante el cierre del gobierno de Estados Unidos”, apuntaron analistas de Grupo Financiero Bx+.

Las acciones de software sufrían pérdidas generalizadas, con Oracle, CrowdStrike, ServiceNow y Salesforce retrocediendo entre 3 y 4 por ciento. Nvidia perdía 1 por ciento y Alphabet, que al tocar la campana del cierre reportará sus resultados, también bajaba otro 1 por ciento..

Del lado de Europa la única baja es para el DAX en Alemania con 0.47 por ciento, en los 24 mil 652 puntos, en contraste, las alzas son de 1.43 por ciento para el FTSE 100 de Londres, que se coloca en los 10 mil 460 enteros, le sigue el CAC 40 de Francia con un 1.09 por ciento, en las 8 mil 268 unidades, mientras que el IBEX 35 de España, que ronda en los 18 mil 190 puntos, suma 0.42 por ciento.

¿Cómo cotiza la BMV HOY?

Los dos centros bursátiles del país abren con bajas de 0.21 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se colocó en los 69 mil 591.28 puntos, al igual que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores que restó 0.42 por ciento, en los mil 379.60 enteros.

En tanto, los precios del petróleo exhibieron aumentos, el West Texas Intermediate suma 0.24 por ciento, en los 63.33 dólares por barril y el Brent con 0.33 por ciento más, alcanzó los 67.55 dólares por unidad.

