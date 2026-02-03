Caída de las remesas en México: ¿En qué estados perdieron más poder adquisitivo durante 2025?

México es el segundo mayor receptor de remesas del mundo, después de la India, según el Banco Mundial.

Las remesas en México se desplomaron un 4.6 por ciento en 2025, hasta alcanzar los 61 mil 791 millones de dólares, pese a un incremento del 1.9 por ciento en diciembre, según reportó este martes 3 de febrero el Banco de México (Banxico).

La cifra se debería el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump ha ordenado redadas migrantes en varios estados.

La caída en el ingreso de remesas a México en 2025 rompió con una racha 11 años de incrementos, retroceso que se había empezado a vislumbrar desde marzo de 2024, cuando se terminó una racha de 46 meses con crecimientos interanuales consecutivos.

¿En qué estados perdieron más poder adquisitivo durante 2025?

Según Gabriella Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, algunos estados fueron afectados por la caída, el envío de remesas, que según el Banco de México, fue menor al récord conseguido en 2024, cuando alcanzaron los 64 mil 7467 millones de dólares.

La analista señala que “el poder adquisitivo de las remesas cayó en la mayoría de los estados; sin embargo, destaca el Estado de México (-19.52 por ciento), Ciudad de México (-16.50 por ciento) y Sinaloa (-15.37 por ciento).

Además, resaltó que la entidad en donde más creció el flujo de remesas fue Baja California con un crecimiento de 22.23 por ciento y el de la mayor caída fue Estado de México, con 20.36 por ciento.

Del otro lado de la balanza, Guanajuato, Michoacán y Jalisco fueron los estados que recibieron la mayor cantidad de remesas, indicó Siller.

Por otro lado, el número total de operaciones se redujo un 5.5 por ciento al caer a 157 mil 74 millones en 2025, con el 99.1 por ciento de los envíos hechos de forma electrónica, no obstante, la remesa promedio del año se elevó un 1 por ciento hasta los 397 dólares.

Se rompe racha de incremento en las remesas

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que alcanzó un récord en 2024 con 64 mil 745 millones de dólares, un aumento del 2.3 por ciento, respecto a 2023, y el undécimo incremento anual consecutivo.

En junio pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció un impuesto del 1 por ciento a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y ha criticado la medida adoptada por la Administración Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

¿Por qué los paisanos mandaron menos remesas a México en 2025?

Gabriela Siller, analista de Grupo Financiero Base, destacó que la caída de las remesas en 2025 fue la más pronunciada desde 2009, cuando bajaron 1.5 por ciento.

“La caída de las remesas en 2025 se debió al deterioro del mercado laboral de Estados Unidos y al miedo de los migrantes a salir a trabajar por la posibilidad de ser deportados”, explicó.

El Gobierno de Donald Trump lanzó una agresiva campaña de redadas migratorias, como parte del compromiso de Donald Trump de deportar a un millón de migrantes sin documentos en 2025.

Con información de EFE y Ana Martínez