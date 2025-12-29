Bitcoin cae a menos de 90 mil dólares previo: ¿Tendrá un repunte por Año Nuevo?

Se esperan ganancias para el Bitcoin y otras criptomonedas por el cierre del año 2025.

El Bitcoin superó brevemente la marca de 90 mil dólares este lunes antes de caer, dejando a los operadores esperando una posible ruptura después de que el token se perdiera un rally de Santa que envió las acciones a máximos históricos.

La criptomoneda original subió hasta 3.1 por ciento, superando los 90.200 dólares en el horario asiático del lunes. Posteriormente, redujo esas ganancias para caer por debajo de los 88.000 dólares a las 9:00 a. m. en Nueva York. Otras criptomonedas también experimentaron fluctuaciones, como el ether, que llegó a subir 4 por ciento, superando los 3.000 dólares antes de caer en números rojos.

En vísperas de Navidad, el Bitcoin se mantuvo prácticamente inmóvil a pesar del alza del S&P 500 hasta un cierre récord. El sector de las criptomonedas en general aún no se ha recuperado de una ola de ventas que duró varias semanas y que comenzó en octubre con la liquidación de posiciones apalancadas por valor de unos 19 mil millones de dólares, dejando a Bitcoin por debajo de su nivel inicial en 2025.

“Los mercados de criptomonedas se mantuvieron bastante tranquilos durante la temporada festiva”, afirmó Simon Peters, analista de criptomonedas de eToro. Señaló la publicación el martes de las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 9 al 10 de diciembre como un posible catalizador que podría impulsar los precios al alza, si ofrecen información sobre futuros recortes de tasas.

Si bien los traders se han mostrado reacios a apostar a lo grande por una recuperación desde octubre, hay señales tempranas de un cambio de humor.

El repunte del lunes “parece en cierta medida impulsado por los traders minoristas de corto plazo que toman posiciones crecientes en futuros”, dijo Sebastian Bea, director de inversiones de ReserveOne Inc., una empresa de tesorería de criptomonedas.

La tasa de financiación de Bitcoin, un barómetro clave del sentimiento criptográfico, está en su nivel más alto desde el 18 de octubre, según datos de CryptoQuant, lo que indica una creciente demanda de apuestas alcistas en el mercado de futuros perpetuos.

El interés abierto en futuros de Bitcoin también ha repuntado desde sus mínimos recientes, pero se mantiene “muy por debajo de los picos recientes que coincidieron con los máximos de Bitcoin en octubre”, añadió Bea. El token alcanzó un récord de 126 mil 251 dólares el 6 de octubre.

También el lunes, Strategy Inc. de Michael Saylor dijo que reinició su actividad de compra de Bitcoin con una recaudación de 109 millones de dólares entre el 22 y el 28 de diciembre. El acumulador había comprado alrededor de 2 mil millones de dólares en Bitcoin a principios de diciembre, lo que elevó sus tenencias totales a alrededor de 59 mil millones de dólares.

La caída del precio de Bitcoin ha dejado el coste medio de adquisición de Strategy para 2025 en negativo, en torno a los 100.000 dólares por token. Este año compró más de 220.000 Bitcoins.