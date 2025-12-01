Bitcoin cae 7%: ¿Qué pasa con las criptomonedas en el arranque de diciembre?

El mercado de criptomonedas se encuentra en una situación inestable; el Bitcoin cae más de 7%.

Las criptomonedas cayeron drásticamente este lunes 1 de diciembre, dando nuevo impulso a una ola de ventas generalizada que parecía haberse estabilizado.

Bitcoin cayó hasta 7 por ciento, por debajo de los 85 mil dólares, en las primeras operaciones de Nueva York, antes de moderar la caída. Ether cayó alrededor de un 7 por ciento, por debajo de los 2 mil 800 dólares, según datos recopilados por Bloomberg. La mayoría de los tokens siguieron un patrón similar, con Solana cayendo alrededor del 8 por ciento.

El mercado de criptomonedas se encuentra en una situación inestable tras una ola de ventas que duró varias semanas y que comenzó cuando se perdieron unos 19 mil millones de dólares en apuestas apalancadas a principios de octubre, pocos días después de que Bitcoin alcanzara un máximo histórico de 126 mil 251 dólares. La criptomoneda original perdió un 17 popr ciento de su valor en noviembre, pero una disminución de la presión vendedora la hizo recuperar terreno la semana pasada, superando los 90 000 dólares.

Después de la última ola de ventas del lunes, los traders se están preparando para movimientos bajistas más importantes.

“Es un comienzo de diciembre arriesgado”, dijo Sean McNulty, líder de operaciones con derivados en Asia Pacífico en FalconX. “La mayor preocupación es la escasa entrada de capitales en fondos cotizados de Bitcoin y la ausencia de compradores en las caídas. Prevemos que los obstáculos estructurales continuarán este mes. Consideramos los 80 mil en Bitcoin como el próximo nivel de soporte clave”.

Los activos digitales también sintieron los cambios macroeconómicos más amplios que repercutieron en los mercados globales, ya que los operadores de renta variable estadounidenses comenzaron la semana con el pie izquierdo. Las acciones japonesas cayeron y el yen subió, ya que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dio la señal más clara hasta la fecha de una subida de tipos este mes.

“A nivel macro, el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés agregó más presión a la baja, ya que los inversores evaluaron la posible aceleración de la desinversión del carry trade en yenes, una dinámica que históricamente pesa sobre los activos de riesgo globales, incluidas las criptomonedas”, dijo Jeff Ko, analista jefe de CoinEx.

El lunes, Strategy de Michael Saylor dijo que había creado una reserva de mil 400 millones de dólares para financiar futuros pagos de dividendos e intereses, atenuando la preocupación de que el acumulador de Bitcoin pueda verse obligado a vender parte de su botín de criptomonedas de aproximadamente 56.000 millones de dólares si los precios de los tokens continúan cayendo.

Mientras tanto, los ETF de Bitcoin al contado de Estados Unidos captaron unos modestos 70 millones de dólares la semana pasada, tras unas salidas de aproximadamente 4.600 millones de dólares durante el último mes, según datos de Bloomberg. La mayor parte de la presión proviene del iShares Bitcoin Trust, donde los inversores han retirado dinero durante cinco semanas consecutivas, la racha de retiros más larga desde su lanzamiento en enero de 2024.

La semana que viene ofrecerá un panorama crucial del impulso económico estadounidense, ya que las autoridades económicas evaluarán la trayectoria de los tipos de interés de cara a 2026. Es probable que los datos influyan en las expectativas sobre si la Reserva Federal continúa con su ciclo de recortes de tipos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el domingo que ya había decidido quién sería el próximo presidente de la Fed, tras dejar claro que espera que su candidato implemente recortes de tipos de interés.

Los inversores también estaban asimilando los comentarios del director ejecutivo de Strategy, Phong Le, quien declaró en un podcast el viernes que el comprador de Bitcoin podría vender el token si su valor liquidativo mensual (VNA) —la relación entre el valor empresarial y las tenencias de Bitcoin— se volvía negativo. “Podemos vender Bitcoin y lo haríamos si necesitáramos financiar nuestros pagos de dividendos por debajo de 1x VNA”, declaró, añadiendo que sería un último recurso. Strategy, que cuenta con una reserva de Bitcoin de 56.000 millones de dólares, ha visto caer su VNA a 1,19, según su sitio web.

Mientras tanto, S&P Global Ratings rebajó la semana pasada la evaluación de la estabilidad de USDT, la criptomoneda estable más grande del mundo, a su calificación más baja, advirtiendo que una caída en el valor de Bitcoin podría dejar al token con una garantía insuficiente. El Banco Popular de China generó mayor incertidumbre, ya que el sábado emitió una advertencia sobre los riesgos de las monedas virtuales, incluidas las criptomonedas estables, y añadió que las agencias gubernamentales deberían intensificar la coordinación para combatir las actividades ilegales.

Ko de CoinEx dijo que “una serie de desarrollos bajistas durante el fin de semana”, incluida la rebaja del USDT y la advertencia del PBOC, habían renovado la presión sobre las criptomonedas.