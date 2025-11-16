‘Criptopánico’: Caída del bitcoin afecta al mercado más pequeño

Poco más de un mes después de alcanzar un máximo histórico, el Bitcoin ha borrado la ganancia de más del 30% registrada desde principios de año, a medida que se desvanece el entusiasmo por la postura pro-criptomonedas de la administración Donald Trump.

La principal criptomoneda cayó por debajo de los 93.714 dólares el domingo 16 de noviembre, situándose por debajo del nivel de cierre alcanzado a finales del año pasado, cuando los mercados financieros repuntaban tras la victoria electoral del presidente Donald Trump. El bitcoin alcanzó un récord de 126.251 dólares el 6 de octubre, para luego comenzar a desplomarse cuatro días después, tras las inesperadas declaraciones de Trump sobre los aranceles que provocaron una fuerte caída en los mercados mundiales.

“El mercado en general muestra aversión al riesgo”, afirmó Matthew Hougan, director de inversiones de Bitwise Asset Management, con sede en San Francisco. “Las criptomonedas fueron el primer indicador de ello, las primeras en reaccionar”.

Durante el último mes, muchos de los mayores compradores —desde gestores de fondos cotizados hasta tesorerías corporativas— se han retirado discretamente, privando al mercado del impulso generado por los flujos de capital que contribuyó a que el token alcanzara máximos históricos a principios de año. Al mismo tiempo, la reciente desaceleración de las acciones tecnológicas de alto vuelo ha provocado una disminución del apetito por el riesgo en general.

Durante gran parte del año, las instituciones fueron el pilar de la legitimidad y el precio del Bitcoin. Los ETF, en conjunto, captaron más de 25 mil millones de dólares, según datos de Bloomberg, elevando sus activos hasta aproximadamente 169 mil millones de dólares. Sus constantes flujos de inversión contribuyeron a consolidar el activo como un diversificador de cartera, una cobertura contra la inflación, la devaluación monetaria y la inestabilidad política. Pero esta narrativa, siempre frágil, se está desmoronando de nuevo, dejando al mercado expuesto a algo más silencioso pero no menos desestabilizador: la desvinculación.

«La liquidación es consecuencia de la confluencia de la toma de ganancias por parte de los inversores a largo plazo, las salidas de capital institucionales, la incertidumbre macroeconómica y la liquidación de posiciones largas apalancadas», afirmó Jake Kennis, analista sénior de investigación de Nansen. «Lo que resulta evidente es que el mercado ha optado temporalmente por una dirección bajista tras un largo periodo de consolidación/banda lateral».

Uno de los ejemplos más claros de una oleada de compras en la comunidad de activos digitales proviene de Strategy Inc., la empresa de software de Michael Saylor que se convirtió en una gran acaparadora de Bitcoin. Lo que una vez fue el paradigma de las estrategias de tesorería corporativas con criptomonedas, ahora ve sus acciones cotizando casi a la par con sus reservas de Bitcoin, una señal de que los inversores ya no están dispuestos a pagar una prima por el modelo de apalancamiento de alta convicción de Saylor.

Los ciclos de auge y caída han sido una constante desde que Bitcoin irrumpió en la conciencia colectiva con un aumento de más del 13 mil % en 2017, seguido de una caída de casi el 75% al ​​año siguiente.

“El sentimiento en el mercado minorista de criptomonedas es bastante negativo”, dijo Hougan, quien ve la actual caída como una oportunidad de compra. “No quieren sufrir otra caída del 50%. La gente se está adelantando y saliendo del mercado”.

El bitcoin ha experimentado una gran volatilidad entre los inversores a lo largo del año, cayendo hasta los 74 mil 400 dólares en abril, cuando Trump anunció sus aranceles, antes de recuperarse hasta máximos históricos previos al último retroceso. Este activo digital representa casi el 60% del valor de mercado de las criptomonedas, que ronda los 3,2 billones de dólares.

¿A quiénes afecta la caída del bitcoin?

La caída del mercado ha afectado aún más a los tokens más pequeños y menos líquidos, a los que los inversores suelen recurrir debido a su mayor volatilidad y su buen desempeño habitual durante las alzas. Un índice de MarketVector que sigue la evolución de la mitad inferior de los 100 activos digitales más grandes ha caído alrededor de un 60 % este año.

«Los mercados siempre fluctúan, y la ciclicidad en las criptomonedas no es nada nuevo», afirmó Chris Newhouse, director de investigación de Ergonia, una firma especializada en finanzas descentralizadas. Sin embargo, «entre amigos, en chats de Telegram y en conferencias, el sentimiento general que he percibido refleja escepticismo respecto a la inversión de capital y la ausencia de catalizadores alcistas naturales».