Noviembre no será el mes del Bitcoin: Podría tener su peor caída desde 2022

Bitcoin ha perdido aproximadamente una cuarta parte de su valor en noviembre, la mayor pérdida en un solo mes desde junio de 2022. (Bloomberg).

Bitcoin está en camino a su peor desempeño mensual desde que una serie de colapsos corporativos sacudieron el sector de las criptomonedas en general en 2022.

La criptomoneda más grande cayó hasta un 7.6 por ciento a 80,553 dólares el viernes. El segundo lugar, Ether, cayó hasta un 8.9 por ciento por debajo de los 2,700 dólares y una serie de tokens más pequeños sufrieron caídas similares. El valor total del mercado de monedas virtuales cayó por debajo de los 3 billones de dólares por primera vez desde abril, según muestran los datos de CoinGecko.

Bitcoin ha perdido aproximadamente una cuarta parte de su valor en noviembre, la mayor pérdida en un solo mes desde junio de 2022, según datos recopilados por Bloomberg. El colapso del proyecto de moneda estable TerraUSD de Do Kwon en mayo de ese año desencadenó una serie de quiebras corporativas que culminaron con la caída del exchange FTX de Sam Bankman-Fried.

A pesar de una Casa Blanca favorable a las criptomonedas bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump y la creciente adopción institucional, Bitcoin se ha desplomado más del 30 por ciento desde que alcanzó un récord a principios de octubre.

El desplome se produce tras una oleada de liquidaciones el 10 de octubre que eliminó 19 000 millones de dólares en apuestas apalancadas con tokens y, a su vez, borró aproximadamente 1,5 billones de dólares del valor de mercado combinado de todas las criptomonedas.

La presión vendedora se ha intensificado en las últimas 24 horas, con la liquidación de otros 2000 millones de dólares en posiciones apalancadas, según datos de CoinGlass.

¿Por qué Bitcoin está cayendo?

El contexto general del mercado no ha ayudado mucho. Las acciones estadounidenses, que habían repuntado gracias al renovado entusiasmo por la inteligencia artificial tras los alentadores resultados de Nvidia, cedieron terreno el jueves por la noche ante la preocupación por las elevadas valoraciones y las dudas sobre un recorte de tipos de la Reserva Federal en diciembre.

“El sentimiento general es increíblemente malo. Parece haber un vendedor forzado en el mercado y no está claro hasta dónde llega esto”, dijo Pratik Kala, gestor de cartera del fondo de cobertura australiano, Apollo Crypto.

Una cartera de criptomonedas etiquetada como “Owen Gunden”, que ha mantenido Bitcoin desde 2011, comenzó a vender un total de 1.300 millones de dólares en tokens a finales de octubre y se deshizo de su último Bitcoin el jueves, según una publicación de X del investigador de blockchain Arkham Intelligence

Un indicador del sentimiento de los inversores en criptomonedas, que mide factores como la volatilidad, el impulso y la demanda, también ha alcanzado su nivel más bajo desde el desplome de 2022.

El índice, elaborado por Coinglass, actualmente refleja un “miedo extremo” entre los operadores. Se situó en 94 justo después de que Trump ganara las elecciones presidenciales hace poco más de un año.

Las instituciones parecen reacias a invertir en la debilidad. Un grupo de 12 fondos cotizados en bolsa de Bitcoin que cotizan en EU registraron salidas netas de 903 millones de dólares el jueves, su segundo mayor reembolso en un solo día desde su debut en enero de 2024. El interés abierto en futuros perpetuos ha caído un 35 por ciento desde su máximo de octubre de 94 mil millones de dólares.

Tony Sycamore, analista de IG Australia, dijo en una nota que el mercado “también podría estar tratando de probar el umbral de dolor de Strategy”, en referencia al acaparador original de Bitcoin dirigido por Michael Saylor. El mNAV de Strategy Inc. (relación entre el valor de la empresa y las tenencias de Bitcoin) se ha desplomado a poco más de 1.2.

En una nota de esta semana, los analistas de JPMorgan Chase & Co. advirtieron que Strategy podría perder su lugar en índices de referencia como el MSCI USA y el Nasdaq 100. Se espera una decisión para el 15 de enero.

Los imitadores que intentaron replicar la estrategia de acumulación de criptomonedas de Saylor este año también están bajo presión, con empresas como Sequans Communications, ETHZilla y FG Nexus vendiendo algunas de sus tenencias para financiar recompras de acciones destinadas a respaldar la caída de sus precios bursátiles.

Bitcoin registró su undécimo mínimo consecutivo el viernes, la racha más larga desde 2010, según datos analizados por Bloomberg.