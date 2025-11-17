Bitcoin pierde su magia: ¿Cuál ha sido la estrepitosa caída de la criptomoneda?

El Bitcoin pasa por un momento de inestabilidad, luego de haber alcanzado sus máximos. (Foto: Chan Long Hei/Bloomberg)

Los alcistas del bitcoin lo tienen todo: respaldo de Wall Street, viento político a favor, capital institucional. Todo, excepto una subida.

Tras superar los 126,000 dólares en octubre, el Bitcoin ha caído drásticamente, borrando las ganancias previstas para 2025. Este fuerte retroceso desde máximos históricos se produce en un año que se suponía que consolidaría la legitimidad del Bitcoin.

Wall Street ha entrado en escena, los fondos cotizados en bolsa están incorporando las criptomonedas a las carteras de inversión convencionales y la administración Trump ha adoptado plenamente las criptomonedas.

Sin embargo, el mercado ha retrocedido —rápidamente, con fuerza y ​​sin un detonante claro—. El valor total de mercado del Bitcoin se ha desplomado en aproximadamente 600 mil millones de dólares desde su máximo de octubre, según datos recopilados por Bloomberg. En el mundo de las criptomonedas, la volatilidad es habitual. Lo que resulta diferente esta vez es la rapidez con que se ha desvanecido la convicción y la escasez de explicaciones válidas.

¿En cuánto cotiza el bitcoin hoy lunes 17 de noviembre?

El bitcoin cayó hasta un 1 por ciento, a 92,513 dólares, a las 13:21 horas del lunes en Nueva York.

En las mesas de negociación y las redes sociales, la ansiedad se está apoderando de los inversores. Los operadores repasan gráficos antiguos, desempolvan teorías conocidas y buscan compradores.

Sin un modelo tradicional de Wall Street que explique cómo debería comportarse Bitcoin —sin una correlación estable ni un marco de riesgo probado— algunos recurren al modelo que mejor conocen: el ciclo de reducción a la mitad de cuatro años.

Ese es el evento que, intencionadamente, reduce a la mitad el crecimiento de la oferta de Bitcoin cada cuatro años aproximadamente. Históricamente, ha provocado auges especulativos seguidos de dolorosas caídas, a menudo con un desfase, ya que los mineros —operadores de potentes ordenadores que dan soporte a la red— tienden a deshacerse de sus tenencias justo cuando los precios se desploman.

En este ciclo, la reducción a la mitad tuvo lugar en abril de 2024. Luego, en octubre, se alcanzó el precio máximo. Esto coincide aproximadamente con el ritmo anterior. Sin embargo, con compradores con gran capacidad financiera moldeando el mercado, ya no está claro que el patrón se mantenga.

“El sentimiento en el mercado minorista de criptomonedas es tan negativo que aún podría haber caídas”, afirmó Matthew Hougan, director de inversiones de Bitwise Asset Management, quien cree que los precios subirán el próximo año.

“La gente teme que se repita el ciclo de cuatro años y no quiere sufrir otra caída del 50 por ciento. Se están adelantando a los acontecimientos y retirando sus inversiones del mercado”.

Parte del daño refleja la resaca y el agotamiento. El capital de los inversores minoristas se dilapidó persiguiendo acciones de criptomonedas en sus máximos.

La tensión de octubre

Luego, a principios de octubre, una escalada inesperada en las tensiones comerciales desencadenó liquidaciones, justo cuando el apalancamiento se disparó. El resultado: un mercado con altas expectativas, poca convicción y demasiado frágil para resistir el golpe cuando el sentimiento cambió.

Todo esto ocurrió justo cuando el panorama de las criptomonedas parecía más prometedor. Los ETF captaron miles de millones a mediados de año, reposicionando al Bitcoin como una cobertura macroeconómica. Las políticas favorables a las criptomonedas del presidente estadounidense Donald Trump prometían aún más potencial alcista.

Pero los flujos se estancaron. Algunos inversores a largo plazo vendieron sus posiciones. Y firmas de referencia como Strategy ahora cotizan cerca del valor de sus tenencias de Bitcoin, una señal de que la convicción ya no justifica una prima.

“En este momento, el Bitcoin se comporta mucho más como un activo macro integrado en las carteras institucionales, respondiendo a la liquidez, las políticas y la dinámica del dólar más que a las perturbaciones de la oferta mecánicamente predecibles”, dijo Jake Kennis, analista de la firma de datos de criptomonedas Nansen.

A pesar de todo lo que se habla de institucionalización, el mercado sigue moviéndose por la intuición. Y ahora mismo, la intuición es negativa. El apetito por el riesgo ha caído en picado. Las altcoins han sufrido fuertes caídas este año.

Y el impulso de Trump no ha protegido a las criptomonedas del lastre macroeconómico, ni de la competencia con nuevas opciones especulativas de moda como la IA, las stablecoins y los mercados de predicción.

¿El bitcoin está en caída libre?

Con el oro y las acciones cerca de máximos históricos, el Bitcoin es solo la punta del iceberg de los activos de riesgo, y está en caída libre, según Mike McGlone, estratega sénior de materias primas de Bloomberg Intelligence.

La infraestructura del mercado sigue intacta y Bitcoin ha experimentado un alza significativa desde la victoria electoral de Trump. Sin embargo, para un activo que algunos esperaban que alcanzara los 200,000 dólares a finales de año, la reciente caída resulta decepcionante.

Si Bitcoin no logra despegar a pesar del apoyo político, la creciente adopción generalizada y el respaldo financiero, ¿cuándo lo hará?

En este punto, puede que sea el nerviosismo de los inversores ante la posibilidad de que la historia se repita lo que “provoca el ciclo de cuatro años”, afirmó Eric Balchunas, analista de ETF de Bloomberg Intelligence. Por otro lado, añadió, “los ritmos habituales podrían verse alterados ligeramente o de forma permanente”.

Derek Lim, jefe de investigación del creador de mercado de criptomonedas Caladan, afirmó que las alzas de Bitcoin de 2017 y 2021 no fueron simplemente el resultado de los eventos de reducción a la mitad que las precedieron, sino de “un factor más poderoso y fundamental: la liquidez global”. Añadió que esta podría regresar ahora que ha finalizado el cierre del gobierno estadounidense.