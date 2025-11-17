Wall Street opera con cautela antes del reporte de Nvidia: Nasdaq baja 0.09%

Los mercados inician la semana aun con el sentimiento de cautela, mientras se preparan para conocer el reporte trimestral de Nvidia, la fabricante de semiconductores, con el que esperan determinar cómo va el auge de la inteligencia artificial.

En Wall Street, el Nasdaq registra una baja de 0.09 por ciento, en las 22 mil 873.46 unidades, seguido por el Dow Jones con 0.08 por ciento menos, en los 47 mil 105.03 puntos, mientras que el S&P 500 que suma 0.05 por ciento, se coloca en los 6 mil 734.15 enteros.

Nvidia bajó 1.26 por ciento antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para después del cierre del miércoles.

“Normalmente, el informe mensual de empleo dominaría el calendario económico de esta semana, pero dado el mal momento que ha atravesado el sector de la inteligencia artificial en las últimas dos semanas, los resultados de Nvidia vuelven a perfilarse como una pieza clave del rompecabezas del impulso del mercado”, dijo a Bloomberg Chris Larkin de E*Trade en Morgan Stanley.

Por su parte, los números en Europa también son rojos, empezando por el IBEX 35 de España con 0.90 por ciento menos, en los 16 mil 199 puntos, le sigue el AX en Alemania con 0.87 por ciento menos, en los 23 mil 668.03 enteros, el CAC 40 de Francia cede 0.46 por ciento, con 8 mil 132.56 unidades, y el FTSE 100 de Londres que ronda en los 9 mil 695.11 puntos, baja 0.03 por ciento.

En tanto, este lunes las dos plazas bursátiles a nivel local permanecerán cerradas por el feriado que conmemora el día de la Revolución Mexicana. El IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cerró el viernes pasado con una caída semanal de 1.69 por ciento, ubicándose en las 62 mil 328.63 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo el precio del West Texas Intermediate (WTI) registra un descenso de 0.37 por ciento, en los 59.85 dólares por barril, mientras que el referencial Brent con 0.31 por ciento menos, cotiza alrededor de los 64.19 dólares por unidad.