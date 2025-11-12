Eliminar aranceles ante cualquier negociación del T-MEC: Esta es la propuesta de Ternium

Máximo Vedoya, CEO de Ternium, estima que México ha implementado las medidas necesarias para proteger la industria acerera de las importaciones chinas. (Foto: Ternium)

CARTAGENA, Colombia.- De cara al inicio de las renegociaciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es necesario anteponer la eliminación de cualquier arancel impuesto sobre las exportaciones de bienes mexicanos hacia la Unión Americana, refirió Máximo Vedoya, CEO de Ternium.

En entrevista con medios, Vedoya indicó que México tiene que emular medidas a las implementadas por el gobierno de Donald Trump para proteger al sector manufacturero.

“Ellos nos cobran arancel, hay una desbalanza, es importante eliminarlo, el gran foco rojo es que cualquier negociación tiene que eliminar la 232, se tienen que eliminar si hay un T-MEC”, refirió Vedoya.

La norma 232 ha sido el ‘dolor de cabeza’ de México y del mundo tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Esta sección de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos permite al presidente imponer aranceles bajo argumento de seguridad nacional.

La industria del acero y manufacturera en México han sido solo dos de la cadena de valor de exportaciones que han sido víctimas de los aranceles.

Vedoya estima que México ha implementado las medidas necesarias para proteger la industria acerera de las importaciones chinas, otro de los factores que está afectando a las empresas del sector.

“La visión de Estados Unidos de querer traer más manufactura a la región o a Estados Unidos es importante y yo lo comparto, pero EU no va a poder hacerlo solo”, agrega el CEO de Ternium y nuevo presidente de la Asociación Latinoamericana de Acero (Alacero).

Se mantienen inversiones

Ternium está desplegando su plan de inversión más fuerte en su historia, con alrededor de 4 mil millones de dólares en México, particularmente en la ampliación de la capacidad de su planta en Pesquería, Nuevo León.

A medida que los gobiernos, particularmente el de México, entiendan que es necesario proteger ante las prácticas antimercado provenientes de China, las inversiones mantendrán sus flujos.

“Estamos invirtiendo, nuestro plan de inversión más grande en México. la visión es que los gobiernos están comenzando a entender esta gran problemática, y van acercándose a la importancia que tiene la industria para la generación del país”, remarcó Vedoya.