¿Nvidia invierte o no en NL? Subsecretario aclara si la empresa ‘soltará’ los millones de dólares

Nvidia descartó que haya un plan de inversión millonaria en Nuevo León, como afirmó el gobernador Samuel García.

Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunciara una inversión millonaria de Nvidia en un data center en el estado, y de que la empresa de tecnología negara dicha operación, el subsecretario de Economía de NL, Emmanuel Loo, aclaró que se trata de un proyecto de desarrollo.

Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión de la Secretaría de Economía de Nuevo León, dijo en entrevista con Azucena Uresti que la afirmación de que Samuel García anunció una inversión de Nvidia en el estado fue malentendida, pues se trata de un proyecto que sí se realizará, pero será hecho por desarrolladores y “Nvidia está en un periodo de silencio porque reportan ingresos la próxima semana”.

“Los desarrolladores son IA Green Data Center, CIPRE Holdings y la tecnología es proporcionada por Nvidia. Nvidia es un diseñador de chips, Nvidia no fabrica su propia tecnología: Nvidia diseña sus chips, los pasa a dos empresas, esas dos empresas fabrican los chips y esas se los venden a tres empresas, que son los que arman los servidores de data center de IA”, indicó Loo.

En sus redes sociales, el gobernador Samuel García afirmó que “Nuevo León se va a convertir en el hub de inteligencia artificial y qué mejor que con este gran anuncio, de una inversión histórica de un billón de dólares en Nuevo León, del primer Green Data Center".

Tras el anuncio, Nvidia internacional publicó un comunicado en el que explicó que la empresa no realiza inversiones en Nuevo León, aunque reafirmó su “compromiso con el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en México y en toda América Latina”.

“Se aclara que NVIDIA no realizará inversiones financieras en Nuevo León. El apoyo de la compañía a la transformación digital y al progreso tecnológico latinoamericano se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y formación de talento“, indicó un comunicado de la compañía fechado al 12 de noviembre.

¿Qué dijo el subsecretario de Economía de Nuevo León sobre Nvidia?

Al respecto de la situación de Nvidia en Nuevo León, el subsecretario Emmanuel Loo indicó: “La empresa (Nvidia) llega al estado (Nuevo León) proveyendo la tecnología y el software para hacer un data center en el estado, de un billón de dólares, es una inversión a largo plazo, desde este año hasta 2030. Y va a ser la primera fábrica de software de IA en Latinoamérica”.

Y aclaró: “Nvidia dice que ellos no están haciendo una transacción financiera, que ellos no están pagando el data center”.

Al respecto de dónde proviene el dinero para el data center, estimado en un billón de dólares, el funcionario insistió en que los recursos provienen de los desarrolladores.

En ese sentido, Emmanuel Loo puntualizó que Nvidia no invierte dinero, pero es parte del proyecto en Nuevo León como proveedor de software del data center anunciado.