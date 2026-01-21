Bitcoin ‘pierde brillo’ ganado a inicios del 2026: Borra ganancias registradas y cae hasta 2.4%

Bitcoin llegó a subir hasta un 12 por ciento en lo que va del año. (Bloomberg).

El rally de Papá Noel de Bitcoin parece estar llegando a su fin. La mayor criptomoneda borró brevemente todas las ganancias registradas desde principios de año, y los inversores se mantuvieron a la defensiva tras apenas el tercer año consecutivo de rentabilidades anuales negativas en la última década.

Bitcoin cayó hasta un 2,4 por ciento, hasta los 87.188 dólares, el miércoles, antes de reducir la pérdida. El token cerró en 87.648 dólares el 31 de diciembre, lo que limita una caída del 6,5 por ciento en 2025.

En renta variable, el repunte navideño es un patrón de mercado en el que los precios tienden a subir después de la festividad y en el nuevo año, en medio de un renovado optimismo. La semana pasada, Bitcoin llegó a subir hasta un 12 por ciento en lo que va del año.

La pérdida de confianza se refleja mejor en las salidas de fondos cotizados en bolsa (ETF) tras la ola de ventas en los mercados financieros globales en medio de las persistentes tensiones geopolíticas. Datos recopilados por Bloomberg muestran que los inversores retiraron aproximadamente 490 millones de dólares de una docena de ETF de Bitcoin cotizados en EU el martes.

“Bitcoin está cayendo a medida que el capital huye de los activos de riesgo”, dijo Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro, y agregó que “vale la pena estar preparados para una prueba inminente del soporte necesario a mediano plazo en el rango de 80 mil a 84 mil, donde se compró Bitcoin en noviembre y diciembre”.

“Los flujos positivos de ETF la semana pasada acompañaron el aumento de precios; sin embargo, esta semana predominan las salidas”, afirmó Adam Morgan McCarthy, analista sénior de investigación de Kaiko, firma de datos blockchain. “Esto sugiere al menos un obstáculo para mantenerse por encima de este nivel”.

La caída del precio del activo digital se produce en un contexto de colapso del mercado de compraventa de bitcoins (en el que las instituciones compraban bitcoins al contado y vendían futuros para aprovechar las diferencias de precios). Los rendimientos anualizados a un mes rondan el 5 por ciento, entre los más bajos en años, según datos recopilados por Amberdata.

El interés abierto en futuros de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (CMB) también ha caído por debajo del de Binance por primera vez desde 2023. Las plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance son la principal plataforma para futuros perpetuos, un tipo de contrato en el que la liquidación, el precio y el cálculo del margen se realizan de forma continua, a menudo varias veces al día. Los perps, como se les conoce, representan los mayores volúmenes de negociación en el mercado de criptomonedas.

Los mercados financieros convencionales se han estabilizado tras la peor ola de ventas desde abril, tras la desestimación del presidente Donald Trump por el uso de la fuerza en Groenlandia.

Los mercados comenzaron a desplomarse durante el fin de semana después de que Trump amenazara el orden de posguerra al afirmar el dominio estadounidense sobre el hemisferio occidental, desestabilizando la alianza entre Europa y Estados Unidos al prometer la toma de control de Groenlandia.