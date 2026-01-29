Bitcoin cae por debajo de los 85 mil dólares, su precio más bajo desde noviembre del 2025

La criptomoneda ha caído más de un 30 por ciento desde su máximo histórico, alcanzado el 6 de octubre. (Bloomberg).

Bitcoin no tiene respiro últimamente. Primero, los operadores abandonaban las criptomonedas para optar por el oro y la plata como cobertura macro ante la caída del dólar.

Ahora, Bitcoin cae junto con los metales preciosos en una amplia negociación de aversión al riesgo, reafirmando su condición de beta apalancada frente a activos de riesgo.

La criptomoneda original cayó por debajo de los 85 mil dólares el jueves por primera vez en dos meses, con una caída de hasta un 6,8 por ciento, hasta los 83 mil 240 dólares.

Este es el precio más bajo desde el 21 de noviembre. Los activos digitales más pequeños sufrieron mayores caídas, como las de Ether, Doge, Cardano y Solana, que cayeron al menos un 7 por ciento o más. Se han perdido más de mil millones de dólares en posiciones apalancadas.

Esta última caída se produce tras una caída que se ha prolongado desde principios de octubre.

¿Cómo se ha comportado el bitcoin en los últimos meses?

El precio del bitcoin se mantuvo estancado incluso cuando las acciones tecnológicas y los metales preciosos como el oro y la plata subieron en las últimas semanas. La criptomoneda ha caído más de un 30 por ciento desde su máximo histórico alcanzado el 6 de octubre.

La debilidad de hoy subraya el papel persistente de las criptomonedas como beta apalancada frente a los activos de riesgo tradicionales.

Los mercados digitales intensifican la aversión al riesgo, ya que las acciones, en particular las tecnológicas, siguen bajo presión, afirmó Chris Newhouse, director de desarrollo de negocio de Ergonia.

La caída se ve agravada por la liquidación de posiciones apalancadas, ya que se liquidan posiciones largas sobreapalancadas, lo que añade presión de venta mecánica a una cinta ya de por sí frágil.

Las liquidaciones de criptoactivos se están acelerando en medio de la fuerte caída con más de mil millones de dólares en activos digitales eliminados en las últimas 24 horas con 923 millones de dólares y 120 millones de dólares en posiciones largas y bajistas, respectivamente, según datos compilados por Coinglass.

“El posicionamiento en derivados se mantiene defensivo”, afirmó Jake Ostrovskis, director de operaciones extrabursátiles de Wintermute.

El interés abierto en los contratos de futuros de Bitcoin en CME ronda mínimos anuales, mientras que las tasas de financiación de futuros perpetuos, un indicador clave del sentimiento del mercado, se mantienen prácticamente neutrales, lo que indica una convicción especulativa limitada.

La caída lastró las acciones de las empresas del sector de las criptomonedas. La plataforma de intercambio digital Coinbase Global Inc. cayó más del 6 por ciento, el acumulador de Bitcoin Strategy Inc. se desplomó un 11 por ciento y la minera MARA Holdings Inc. se desplomó más del 6 por ciento.

A la presión se suma el desmantelamiento de estrategias populares como el carry trade del yen en los mercados tradicionales, según Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak & Co. La estrategia implica tomar prestado el yen, que tiene un rendimiento relativamente bajo, e invertir en otras monedas que ofrecen retornos mayores.

“Bitcoin y otras criptomonedas son activos que tienden a fluctuar con la liquidez. Cuando hay más liquidez, las criptomonedas se recuperan, y cuando hay menos, caen”, dijo Maley. “Bueno, uno de los mejores indicadores del nivel de liquidez en el sistema es el carry trade del yen”.

Los inversores ahora están mirando el nivel de precio de 80 mil dólares como soporte, dijo.