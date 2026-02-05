Wall Street abre con pérdidas por cautela de inversionistas en acciones tecnológicas: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street registra movimientos a la baja en las primeras horas de sesión del día. Los inversores se muestran cautelosos con las acciones tecnológicas en particular, pues existe incertidumbre sobre si las inversiones masivas en tecnología revolucionaria que llevan a cabo algunas empresas del Nasdaq realmente darán frutos.

Por otro lado, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo aumentaron en 231 mil, por encima de los 212 mil que preveían los analistas.

El Nasdaq reporta una disminución del 0.48 por ciento, en los 22 mil 793 puntos, seguido por el S&P 500, que baja 0.42 por ciento, en los 6 mil 853 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta un movimiento de caída moderada de 0.39 por ciento, hacia las 49 mil 309 unidades.

Google reportó sus ingresos y utilidades del último trimestre de 2025, superando las expectativas del consenso, al ubicar en 2.82 dólares su beneficio por acción frente a los 2.64 dólares estimados. Por su lado, los ingresos fueron de 113.8 billones de dólares, por encima de los 111.12 billones que los analistas pronosticaban.

Sin embargo, el ambicioso plan de gastos que la compañía anunció generó desconcierto entre los inversores y al momento sus acciones caen 3.7 por ciento al situarse en 320.5 dólares

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan caídas en su mayoría, como el 1.3 por ciento para el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 852 enteros, el DAX en Alemania con un ajuste a la baja del 1.01 por ciento, se sitúa cerca de las 24 mil 355 unidades, el CAC 40 de Francia baja 0.39 por ciento y se ubica en los 8 mil 230 puntos.

¿Cómo opera la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una caída del 0.99 por ciento, colocándose en los 68 mil 044 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, sube 0.17 por ciento, al ubicarse en los mil 367 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones a la baja de 2.64 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 63.42 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent cae 2.62 por ciento, en un nivel de 67.64 billetes verdes el barril.