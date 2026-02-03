Wall Street abre con pérdidas tras repunte de precio de metales preciosos: ¿Cómo cotiza HOY?

Wall Street registra variaciones con sesgo negativo, en medio de un repunte en los precios de los metales preciosos y de una rotación en los sectores.

El Dow Jones abre con un aumento de 0.12 por ciento en los 49 mil 471.22 enteros, mientras que el Nasdaq cae 0.95 por ciento, en los 23 mil 373.88 puntos, mientras que el S&P 500 cede 0.40 por ciento, hacia las 6 mil 946.72 unidades.

“Los metales vuelven a subir y la oferta de otros pares en el mercado cambiario, ha sido suficiente para presionar a la baja al dólar, aparentemente en línea con la tendencia más amplía observada hasta ahora en 2026. El carácter de continuidad de estos movimientos también se refleja en los mercados accionarios, donde las posiciones largas en el Kospi y en las acciones europeas están teniendo un buen desempeño”, dijo Adam Linton, estratega macroeconómico en Bloomberg.

Del otro lado del mundo, el Nikkei 225 de Japón registra un alza de 3.92 por ciento, en los 54 mil 720.66 enteros, seguido por el Shanghai Composite en China que suma 1.29 por ciento, con 4 mil 67.73 unidades, mientras que el Hang Seng en Hong Kong con 0.22 por ciento, con 26 mil 834.77 puntos.

En contraste, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, reporta un aumento de 2.73 por ciento, en los 69 mil 442.85 enteros, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, el cual opera cerca de los mil 374.94 puntos, sube 2.56 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo el precio del West Texas Intermediate (WTI) registra un alza de 1.03 por ciento, en los 62.79 dólares por barril, mientras que el referencial Brent con 0.78 por ciento más, cotiza alrededor de los 66.77 dólares por unidad.