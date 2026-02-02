Wall Street abre con ganancias mientras la Bolsa Mexicana ‘descansa’ por el Día de la Constitución

La primera jornada de febrero en Wall Street inicia con los principales índices accionarios operando en terreno de ganancias, al tiempo que los inversionistas asimilan los más recientes reportes corporativos, correspondientes al cuarto trimestre del año previo, mientras que en el mercado de materias primas, los metales preciosos profundizan su liquidación.

En este sentido, el Dow Jones registra un incremento de 0.38 por ciento, en los 49 mil 38.85 enteros, le sigue el S&P 500 con un aumento de 0.12 por ciento, en los 6 mil 948.98 puntos, mientras que el Nasdaq con 0.11 por ciento más, ronda en las 23 mil 487.05 unidades.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa hoy 2 de febrero?

De igual manera, las negociaciones del lado del continente europeo reportan incrementos de 1.07 por ciento para el IBEX 35 de España, que ronda en los 18 mil 72.50 enteros, seguido por el FTSE 100 de Londres con 1.04 por ciento, en las 10 mil 329.74 unidades, seguido por el DAX en Alemania con 0.92 por ciento, en los 24 mil 765.99 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia, que opera en los 8 mil 182.06 enteros, sube 0.67 por ciento.

“La acción del precio de las materias primas tiene más que ver con la recuperación del posicionamiento de las manos débiles o apalancadas que con un cambio en la historia fundamental. Es un mercado que hay que vigilar por sus vulnerabilidades y extremos”, dijo a Bloomberg, Darrel Cronk de Wells Fargo.

En el mercado local, las dos plazas bursátiles del país se mantendrán inactivas debido al feriado que conmemora el día de la Constitución Mexicana.

Así cotizan los precios del petróleo hoy 2 de febrero

En tanto, dentro del mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 62.05 dólares por barril, ya que cede 4.74 por ciento, mientras que el Brent con 4.65 por ciento a la baja, cotiza en los 66.16 billetes verdes por unidad, como respuesta a una disminución en los riesgos geopolíticos, ya que el presidente de Estados Unidos se encuentra en conversaciones con Irán.