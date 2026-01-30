Microsoft sufre la peor caída en Wall Street desde que Deepseek le ‘pegó’ a Nvidia: Pierde 357 mil mdd

El reporte trimestral de Microsoft despertó dudas sobre qué tan redituable a corto plazo es la inversión que las empresas están haciendo en Inteligencia Artificial.

El ‘jueves negro’ de Microsoft costó a una de las ‘7 magníficas de Wall Street’ 357 mil millones de dólares en valor de mercado, la segunda peor destrucción de capital en la historia de las bolsas de Nueva York.

Los títulos del gigante del software cerraron con una caída de 10 por ciento, su mayor desplome desde marzo de 2020, tras la publicación de sus resultados trimestrales que mostraron un gasto récord en Inteligencia Artificial, pero una desaceleración en su negocio en la nube.

La única caída peor que la de Microsoft es la de Nvidia que perdió 593 mil millones de dólares en valor de mercado en enero de 2025 tras el lanzamiento del modelo de IA de bajo costo de DeepSeek.

El retroceso de Microsoft supera la capitalización bursátil de más de 90 por ciento de las empresas que integran el índice S&P 500, según datos compilados por Bloomberg.

¿Qué otras empresas de Wall Street perdieron dinero por la caída de Microsoft?

El impacto se sintió también en otras compañías del sector tecnológico, con pares como Alphabet y Nvidia perdiendo en algún momento del jueves más de 100 mil millones de dólares cada una.

Al final, las acciones de Alphabet lograron recuperarse y cerraron con un alza de 0.7 por ciento mientras que Amazon terminó la jornada con una baja de 0.5 por ciento.

La venta masiva se produce en medio de un creciente escepticismo entre los inversionistas sobre si los cientos de miles de millones de dólares que las tecnológicas invierten en Inteligencia Artificial realmente se traducirán en rendimientos.

Los resultados de Microsoft mostraron un aumento de 66 por ciento en el gasto de capital durante su trimestre más reciente, hasta un récord de 37 mil 500 millones de dólares, mientras que el crecimiento de Azure, su negocio de computación en la nube seguido de cerca por el mercado, se desaceleró frente al trimestre previo.

“Dado que resulta cada vez más evidente que Microsoft no va a obtener un retorno sólido sobre su enorme inversión en inteligencia artificial, sus acciones necesitan ser revaluadas a un nivel más acorde con su valor histórico justo”, detalló Matthew Maley, estratega jefe de mercados en Miller Tabak + Co.

La caída de Microsoft se ubica entre las más severas de su historia. Desde su salida a bolsa en 1986, la acción solo ha registrado un puñado de jornadas con descensos mayores, entre ellas el Lunes Negro de 1987, durante la 'burbuja puntocom’ y en el punto más álgido del desplome provocado por la pandemia de COVID en 2020.