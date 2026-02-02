Trump creará una reserva de minerales críticos por un valor de 12 mil mdd... para no depender de China

El presidente Donald Trump se dispone a lanzar una reserva estratégica de minerales críticos con 12 mil millones de dólares de capital inicial, en un intento de aislar a los fabricantes de los shocks de suministro mientras Estados Unidos trabaja para reducir su dependencia de las tierras raras y otros metales chinos.

La iniciativa, denominada Proyecto Vault, combinará 1.670 millones de dólares de capital privado con un préstamo de 10 mil millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos para adquirir y almacenar minerales para fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y otros fabricantes.

Las acciones de tierras raras de Estados Unidos subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la noticia del plan de la administración, incluidas USA Rare Earth, Critical Metals, United States Antimony y NioCorp Developments.

Los detalles de la iniciativa, que representaría una reserva única en su tipo para el sector privado estadounidense, fueron descritos por altos funcionarios de la administración, que pidieron no ser identificados debido a que se trata de un plan que aún no ha sido anunciado.

El esfuerzo es similar a la reserva de petróleo de emergencia existente en el país. Pero en lugar del crudo, se centraría en minerales críticos como el galio y el cobalto, utilizados en productos como iPhones, baterías y motores a reacción. Se espera que la reserva incluya tierras raras y minerales críticos, así como otros elementos estratégicamente importantes sujetos a precios volátiles.

Representa un compromiso importante para acumular minerales considerados críticos para la economía industrial, incluidos los sectores automotriz, aeroespacial y energético, y resalta el esfuerzo de Trump para separar las cadenas de suministro estadounidenses de China, el principal proveedor y procesador de minerales críticos del mundo.

Hasta la fecha, el proyecto cuenta con la participación de más de una docena de empresas, entre ellas General Motors, Stellantis NV, Boeing, Corning, GE Vernova y Google (de Alphabet). Tres comercializadoras de materias primas —Hartree Partners LP, Traxys North America LLC y Mercuria Energy Group— se han comprometido a gestionar la compra de las materias primas necesarias para abastecer las reservas.

La junta directiva del Ex-Im tiene previsto votar más tarde el lunes para autorizar el préstamo récord a 15 años, que es más del doble del segundo acuerdo más grande jamás ejecutado por el banco.

¿Qué sabemos de la creación de la reserva de minerales críticos de Trump?

Trump se reunirá el lunes con la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, y el multimillonario minero Robert Friedland, quienes representan tanto a productores como a usuarios de minerales críticos.

Estados Unidos ya opera una reserva nacional de minerales críticos para abastecer la base industrial y de defensa del país, pero no cuenta con reservas para las necesidades civiles. Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos también ha tomado la inusual decisión de invertir directamente en empresas mineras nacionales para impulsar la producción y el procesamiento de tierras raras en el país.

La administración ya ha firmado acuerdos de cooperación con Australia, Japón, Malasia y otros países sobre este tema. Presionará a aún más naciones para que firmen dichos pactos durante una cumbre de decenas de países que se celebrará en Washington el miércoles.

El esfuerzo por reducir el riesgo en la cadena de suministro de minerales cobró nuevo impulso el año pasado, después de que China endureciera los controles de exportación sobre algunos materiales. Esto impulsó a algunos fabricantes estadounidenses a reducir la producción y puso de relieve el alcance de la influencia de Pekín.