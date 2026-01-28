Precio del petróleo se ‘dispara’ por amenaza de Trump a Irán; alcanza máximo de 4 meses

Naciones como Arabia Saudita advirtieron a Trump que no permitirán el uso de su espacio aéreo para un probable ataque contra Irán.

El petróleo alcanzó un nuevo máximo de cuatro meses este miércoles 28 de enero después de que el presidente Donald Trump amenazara con otro ataque contra Irán e instara a Teherán a negociar un acuerdo.

“Ojalá Irán ‘se siente rápidamente a la mesa’ y negocie un acuerdo justo y equitativo”, pidió Trump en una publicación en su red Truth Social, y añadió que “¡el próximo ataque será mucho peor!” que el ocurrido el año pasado, cuando ordenó un bombardeo contra instalaciones nucleares de Irán.

El riesgo potencial para los suministros iraníes ha incorporado una prima a los precios del petróleo y llevó a los futuros a comenzar el año con fuerza, con un alza de más de 10 por ciento en lo que va de enero, pese a las previsiones de un exceso de oferta. Eso también ha mantenido elevado el costo de las opciones alcistas en relación con las bajistas.

¿Cuánto sube el precio del petróleo en los mercados HOY 28 de enero?

Los futuros del Brent alcanzaron los 68.39 dólares por barril tras la publicación de Trump, el nivel más alto desde finales de septiembre, al extender un avance de 3 por ciento de la sesión previa.

El costo del barril de la mezcla West Texas Intermediate también sube 1.52 por ciento, a los 63.34 por barril, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Trump ya había reiterado el martes 27 de enero que una “gran armada” se dirigía a Medio Oriente, que incluye al portaaviones USS Lincoln, y agregó que esperaba que EU no tuviera que utilizarla. Este miércoles, destacó que la flota es mayor que la enviada a Venezuela, que tenía el portaaviones Iwo Jima, para la captura de Nicolás Maduro.

El enfoque de Trump en Irán se produjo tras la represión mortal del régimen islámico contra las protestas contra el gobierno del ayatolá Ali Khamenei.

Ya ha habido reacciones regionales a las señales de Trump en los últimos días. Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Qatar subrayaron la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones, mientras que el príncipe heredero de Arabia Saudita afirmó que el territorio del reino no se utilizará para llevar a cabo operaciones contra Teherán.

“El sentimiento del mercado parece estar volviéndose gradualmente más positivo, a medida que se debilita la narrativa bajista de exceso de oferta tan dominante en la segunda mitad de 2025”, escribieron analistas de Standard Chartered, incluida Emily Ashford, en una nota. “Prevemos un repunte de la volatilidad y un mayor enfoque tanto en los riesgos de oferta como de demanda”.

El prompt spread para ambos referentes del petróleo —la diferencia entre sus dos contratos más cercanos— se ha ampliado en una estructura de backwardation alcista a lo largo de este mes, lo que indica una oferta más ajustada. Ese indicador superó 1 dólar para el Brent este miércoles 28 de enero.

El dólar cayó a su nivel más bajo en casi cuatro años esta semana, después de que Trump dijera que no le preocupaba el debilitamiento de la moneda. El descenso se ha visto impulsado por su imprevisible formulación de políticas, incluidas las amenazas de tomar control de Groenlandia y la presión sobre la Reserva Federal.