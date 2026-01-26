Así es el USS Abraham Lincoln, el portaaviones que ya está en Medio Oriente y ‘apunta’ hacia Irán

Fotografía tomada de la cuenta en X @CENTCOM del Comando Central de Estados Unidos que muestra a un marinero a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) trabajando en el portaaviones este lunes, en el Océano Índico.

El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, llegó a Medio Oriente, según informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el envío de una “flota enorme” ante la represión del régimen de Irán contra las protestas ciudadanas.

El portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de combate “están ahora desplegados en Medio Oriente para promover la seguridad regional y la estabilidad”, aunque no mencionó de forma directa a Irán ni precisó la cantidad de elementos desplegados.

“Los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizan un mantenimiento rutinario mientras el portaaviones navega el Océano Índico el 26 de enero”, indicó el organismo militar, con base en Florida, en el texto de un párrafo.

¿Cómo es el portaaviones Abraham Lincoln que EU envió a Medio Oriente?

El portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) fue nombrado honor al decimosexto presidente de los Estados Unidos.

Estos portaaviones de la clase Nimitz son los “buques de guerra más grandes del mundo”, según la Marina de Estados Unidos.

Según la armada estadounidense, los portaaviones son una pieza clave de las fuerzas navales del país.

“Los portaaviones de la clase Nimitz, los buques de guerra más grandes del mundo, apoyan y operan aeronaves que atacan objetivos aéreos, a flote y en tierra que amenazan el libre uso del mar, y realizan operaciones sostenidas de proyección de poder en apoyo de las fuerzas estadounidenses y de la coalición”, indica la página de la armada estadounidense.

Asimismo, la armada de EU indica que “el portaaviones y su grupo de ataque también participan en operaciones de seguridad marítima para interceptar amenazas a la marina mercante y prevenir el uso del mar con fines terroristas y de piratería”, y también es utilizado para misiones de asistencia humanitaria y ante desastres naturales.

¿Por qué EU envió un portaaviones a Medio Oriente?

La semana pasada, Estados Unidos movilizó activos militares hacia Medio Oriente, mientras crece la tensión con Irán. En tanto, el ministro de Defensa iraní señaló que el país atacaría las bases estadounidenses que hay en la región si EU lanza una ofensiva contra Teherán.

Tras la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln a la zona, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, respondió este lunes que el envío de la flota estadounidense a la región no afectará su determinación para defenderse, pero advirtió que generará una inseguridad que “afectará a todos” los países de la zona.

Irán ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que ha tachado de “terroristas”. Durante las protestas ciudadanas en Irán, más de 5 mil personas han fallecido en choques con las autoridades, según organizaciones civiles. El régimen de Irán solo ha reconocido una cifra de 3 mil 117 muertos.

El fin de semana, Irán desveló un nuevo cartel en la Plaza Enghelab amenazando al Lincoln, que mostraba un portaaviones cubierto de cuerpos y manchado de sangre con la advertencia: “Si siembras vientos, cosecharás tempestades”. Sin embargo, Irán todavía se está recuperando de una guerra de 12 días contra Israel en junio en la que sus sistemas de defensa antiaérea sufrieron una destrucción importante, jefes militares fueron asesinados y varias instalaciones de enriquecimiento nuclear fueron bombardeados por Estados Unidos.

Con información de EFE y AP.