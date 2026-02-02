Niño Dios le da su ‘bendición’ al peso: ¿Cuánto se aprecia ante el dólar HOY 2 de febrero?

Así se cotiza el peso ante el dólar en operaciones electrónicas hoy. Este 2 de febrero es feriado en los mercados mexicanos.

Los mercados en México no operan en este Día de la Candelaria por el festivo de la promulgación de la Constitución. Sin embargo, el ‘superpeso’ sí cotiza en operaciones electrónicas y gana terreno al dólar.

De acuerdo con Bloomberg, el peso se aprecia 0.45 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.38 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del Banxico del pasado viernes 30 de enero.

“El nivel actual del tipo de cambio es consistente con una marcada sobrecompra del peso, por lo que se mantiene elevada la probabilidad de que se observe una corrección al alza. A la baja, se observan los soportes clave en 17.10 unidades, nivel mínimo del año. Al alza, se observan las resistencias clave en 17.32, 17.46 y 17.57 pesos por dólar”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

La segunda quincena de enero fue difícil para el dólar, pero el billete verde viene en una trayectoria de recuperación que podría haber tomado por sorpresa algunos inversores, dado que apostar a la baja contra el dólar fue una de las operaciones macroeconómicas más populares.

Hasta finales de la semana pasada, las amenazas de Estados Unidos contra Groenlandia y el aparente beneplácito del presidente Donald Trump ante la caída del dólar solo habían avivado el debate sobre el declive a largo plazo de la divisa estadounidense.

Precio del dólar en bancos HOY 2 de febrero

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.89 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.89 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.24 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.92 por ciento.

Entre las monedas más apreciadas este lunes están el peso colombiano con 1.38 por ciento; el rand sudafricano con 0.73 por ciento; el peso chileno con 0.72 por ciento; la rupia india con 0.52 por ciento.

Con información de Bloomberg