Nominación de Kevin Warsh a la Fed ‘marea’ al peso: Tipo de cambio llega a 17.32 unidades

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 30 de enero.

La nominación de Kevin Warsh para presidente de la Fed provocó un fortalecimiento del dólar en los mercados, lo que llevó al peso al terreno de las pérdidas en la sesión de este viernes 30 de enero.

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.62 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.32 unidades, 9 centavos más con respecto al cierre del jueves 29 de enero.

“El dólar se fortalece frente a casi todas las divisas en la canasta amplia de principales cruces, luego de que el pasado martes tocó su peor nivel desde el 23 de febrero del 2022”, destacó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

Kevin Warsh ya había sido considerado para el puesto en el primer mandato de Donald Trump, pero al final el republicano decidió nominar a Jerome Powell a quien ahora critica arduamente por no recortar más la tasa de interés en EU.

“Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Fed“, publicó el presidente Trump en su red Truth Social.

Gabriela Siller añadió que otro factor que provocó un ‘rebote’ en el valor del dólar es que el gobierno de Donald Trump y líderes del Partido Demócrata en el Senado alcanzaron un acuerdo tentativo para evitar un nuevo cierre del Gobierno.

Precio del dólar HOY 30 de enero

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.77 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.83 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.24 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.97 por ciento.

Otras monedas emergentes que pierden terreno frente al dólar son el rand sudafricano con 1.28 por ciento; el rublo ruso con 0.90 por ciento; el yen japonés con 0.60 por ciento; el dólar australiano con 0.58 por ciento, y el won surcoreano con 0.54 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López