Peso tendrá racha positiva en 2026: Así cerrará el año, estiman analistas en Encuesta Citi

Las proyecciones para el comportamiento del peso frente al dólar marcan una extensión de su racha positiva, pues se espera que cierre el año en un nivel de 18.75 unidades por billete verde, desde los 19 pesos considerados anteriormente, de acuerdo con la más reciente Encuesta Citi de Expectativas.

De las instituciones participantes en este documento, XP Investments contempló que el tipo de cambio incluso podría llegar a los 17.10 pesos por dólar. De lado optimista también están HSBC, Deloitte-Econosignal, BNP Paribas y Actinver, con 18 pesos por dólar; y Banorte, con 18.10 unidades por dólar.

Por el contrario, Banca Mifel consideró que la moneda mexicana enfrentará presiones al alza y cerrará 2026 en 20.30 pesos por dólar. Scotiabank México proyectó un nivel de 19.38 unidades por billete verde; mientras que Multiva en 19.30 pesos por dólar.

“Para el cierre de 2027, el consenso espera el tipo de cambio en 19.07, desde 19.50 hace quince días”, señaló el documento. Para el siguiente año, la expectativa más optimista es la de Bankaool, con 17.20 pesos por dólar; mientras que la más conservadora es de Citi, con 20.92 unidades.

El resto de previsiones para diversos indicadores que refleja la Encuesta Citi de Expectativas se mantuvo relativamente estable. Por un lado, el consenso siguió con su proyección de un crecimiento de la economía de 0.4 por ciento en 2025, igual que hace quince días; y para 2026 se quedó en 1.3 por ciento, con un rango de estimaciones que va de 0.4 por ciento a 1.8 por ciento.

“Para 2027, los encuestados esperan un crecimiento del PIB de 1.8 por ciento, como en la última encuesta”.

Sobre la inflación en México, reflejó que las previsiones para el indicador general para el cierre de 2026 se mantuvieron en 4.0 por ciento y para el componente subyacente permaneció en ese mismo nivel.

Sobre las estimaciones para el próximo movimiento en la tasa de política monetaria por parte del Banco de México (Banxico), marcó que se espera un recorte de 25 puntos base para la reunión programada en mayo.

“La mediana del pronóstico para la tasa al cierre de 2026 se mantuvo sin cambios en 6.50 por ciento, con estimaciones que van de 7 por ciento a 6 por ciento. Para el cierre de 2027, la expectativa mediana se ubica en 6.50 por ciento, con estimaciones que van de 7 por ciento a 6 por ciento”, concluyó.