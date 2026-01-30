¿Trump ayuda al ‘superpeso’? Las razones detrás de la buena racha de nuestra moneda

El superpeso no es del todo un mérito del gobierno mexicano, se trata de un fenómeno global, donde el dólar ha perdido terreno. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

El llamado ‘superpeso’ regresó a la discusión pública como uno de los argumentos de quienes defienden la solidez de la economía mexicana. Sin embargo, el tipo de cambio frente al dólar responde a un fenómeno de mayor alcance que lo que ocurre únicamente en México.

Durante el último año, el dólar perdió terreno frente a varias divisas. En particular, frente al peso mexicano la caída fue de 16 por ciento.

¿Qué está provocando el ‘superpeso’?

Enrique Quintana, director editorial de El Financiero, explicó en su columna ¿Qué hacemos con el dólar? que la apreciación del peso no responde en su mayoría a factores nacionales, sino a un fenómeno global, en el que el dólar pierde fortaleza de manera generalizada.

Esta situación podría mantenerse o profundizarse en un escenario en el que Donald Trump presione o condicione las decisiones de la Reserva Federal (Fed, en inglés). Recientemente, el presidente estadounidense declaró que Kevin Warsh podría sustituir a Jerome Powell, destape que provocó una ligera depreciación en el tipo de cambio.

En caso de que ese escenario se concrete, y si los mercados perciben que la Fed pierde independencia y que “la política monetaria estadounidense se subordina a objetivos políticos”, el resultado sería una mayor debilidad del dólar frente a otras divisas, incluido el peso mexicano.

“El peso fuerte es, en buena medida, el reflejo de fuerzas externas sobre las que México tiene poco control”, explicó Enrique Quintana.

Aunque no todo depende de las decisiones del gobierno estadounidense, también existen variables internas que influyen de manera marginal, expuso el director editorial de El Financiero.

Quintana señaló que una amplia diferencia en la tasa de interés, un manejo fiscal que no genera alertas y un flujo de inversión ligado al comercio exterior explican por qué el peso se aprecia más frente al dólar en comparación con otras monedas.

El periodista comparó la depreciación del dólar frente a otras divisas: 13 por ciento ante el peso chileno, 12.9 por ciento frente al peso colombiano, 11 por ciento ante el real brasileño y 15 por ciento frente al rand sudafricano.

Aclaró que pensar que las autoridades mexicanas pueden revertir esta tendencia resulta “ilusorio”. No obstante, mencionó algunas acciones que podrían debilitar al peso frente al dólar para reducir el impacto en las industrias exportadoras.

Entre ellas destacó una reducción agresiva de la tasa de referencia por parte del Banco de México o un mayor déficit fiscal impulsado por el gobierno federal. Sin embargo, advirtió que intentar estas medidas “podría generar costos macroeconómicos muy superiores a los beneficios que algunos sectores exportadores esperan obtener”.