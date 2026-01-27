Sheinbaum ‘ganando como siempre’: Inversores apuestan a que doblará a Trump y fortalecerá al ‘superpeso’

“El peso no estaría como está si no hubiera certidumbre” sobre las perspectivas de la economía y su relación comercial con EU, dijo Sheinbaum. (Bloomberg).

Los inversores apuestan a que la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum de distender disputas con Donald Trump ayudará a extender uno de los mejores repuntes cambiarios en los mercados emergentes este año.

Es probable que las negociaciones entre México y sus vecinos de Norteamérica para revisar el pacto comercial T-MEC ocurran este verano, según el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Los preparativos para las conversaciones se producen en un momento de deterioro de las relaciones entre EU y Canadá, ya que Trump sigue amenazando con aranceles a varios aliados clave.

Esta perspectiva haría que muchas monedas se depreciaran, pero no el peso mexicano, con una de las mejores rachas alcistas del mundo en desarrollo. Ha subido más de un 4 por ciento este año.

¿Cómo se ha beneficiado el peso mexicano?

La moneda se ha visto impulsada por las operaciones de carry trade, en las que los inversionistas se endeudan en monedas de bajo rendimiento para invertir en otra con tasas altas, un dólar más débil y precios de los productos básicos en alza.

Las sorpresas al alza en las negociaciones comerciales podrían impulsar el peso a 16 por dólar “muy fácilmente, tal vez incluso a 15 en los próximos 12 a 18 meses”, dijo Jason Schenker, presidente de Prestige Economics, quien encabezó el ranking de Bloomberg de pronosticadores de divisas para el peso mexicano en el cuarto trimestre. Actualmente, está en aproximadamente 17.3.

El peso ha sido un gran ganador en las guerras comerciales de Trump, superando a la mayoría de sus pares desde el llamado Día de la Liberación el 2 de abril, cuando reveló una serie de aranceles.

Sheinbaum, quien hasta ahora tiene un historial exitoso dirigiendo México a través de negociaciones con su vecino del norte, ha promovido la fortaleza de la moneda en recientes apariciones públicas, destacando la posición comercial relativamente favorable del país con EU.

“El peso no estaría como está si no hubiera certidumbre” sobre las perspectivas de la economía y su relación comercial con EU, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa el 2 de enero.

Nada de esto significa que las negociaciones comerciales se desarrollarán sin contratiempos ni que el peso no experimentará volatilidad a medida que se publiquen los titulares. Pero a largo plazo, México mantiene una buena posición frente a EU.

“Podría tomar un tiempo para que todo se resuelva por completo”, pero la cooperación entre EU y México se acelerará, afirmó Schenker. “La integración de estas economías aumentará con el tiempo”.

No todos los analistas del mercado son tan optimistas. La volatilidad relacionada con la revisión T-MEC eventualmente afectará al peso, según BBVA México. Estrategas liderados por Ociel Hernández escribieron en una nota reciente que el posicionamiento especulativo en el peso está en su nivel más alto desde 2024, lo que aumenta su “vulnerabilidad ante cualquier deterioro del sentimiento”.

Por ahora, el peso ha aprovechado el rally, impulsando a la mayoría de los activos en desarrollo mientras el dólar cae a su mínimo en cuatro años, y los inversionistas se diversificaron y se alejaron de EU. Ni siquiera las turbulencias del yen japonés descarrilaron las ganancias del peso.

Las monedas latinoamericanas, que lideran las ganancias este año, se han beneficiado de un repunte en los productos básicos y una “enorme ola hacia el carry”, según Iván Riveros, estratega de Citigroup en Nueva York. Los estrategas de los principales bancos prevén que las operaciones de carry trade seguirán aumentando en 2026.

Es probable que el peso se fortalezca a 17 por dólar este trimestre, superando así los riesgos relacionados con el T-MEC si el dólar se debilita, dijo Luis Estrada, estratega de RBC Capital Markets en Toronto.