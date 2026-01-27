Peso avanza a 17.29 unidades ante un dólar debilitado: Así abre el tipo de cambio HOY

El peso avanza frente al dólar en un movimiento moderado de apreciación. Mientras tanto, el índice Bloomberg Dollar Spot baja hasta 0.4 por ciento, para ubicarse en el punto más bajo desde marzo de 2022.

Este martes, la moneda mexicana tiene una apreciación de 0.35 por ciento respecto a sus movimientos de la última sesión; y el tipo de cambio opera alrededor de los 17.29 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

El peso continúa mostrando una notable resiliencia donde el mercado se encuentra actualmente dirigiendo una dicotomía importante, por un lado, el dólar estadounidense se desploma a niveles no vistos desde 2022 ante la expectativa de que la Reserva Federal pause su ciclo de recortes este miércoles, y por otro, la escalada del oro a los 5,100 dólares señala una búsqueda frenética de refugio ante las tensiones geopolíticas y el clima extremo en Estados Unidos que ha paralizado la producción de gas.

De acuerdo con Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, para el resto de la sesión, el peso podría oscilar en un rango de 17.28 a 17.45, ya que la debilidad generalizada del dólar y el repunte de las acciones en el S&P500 ofrecen un viento a favor, pero el ruido político desde Estados Unidos y la fragilidad del mercado laboral formal en México actuarán como un techo para la apreciación.

Además, el especialista añadió que, el impacto económico de las tormentas invernales en Estados Unidos, que ya dispararon los precios del gas natural un 30%, también debe monitorearse, ya que cualquier interrupción prolongada en las cadenas de suministro compartidas podría presionar la balanza comercial en el corto plazo

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias el precio del dólar ahora se coloca en los 17.73 pesos a la venta, según los datos publicados por Citibanamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados se reporta con una variación porcentual acotada de 0.55 por ciento a la baja y se ubica al momento en los 96.50 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja marginalmente 0.41 por ciento hacia las mil 183 unidades.