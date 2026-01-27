Mario Langarica: crecer a doble dígito en medio de la renegociación del T-MEC

Gentera opera como una firma de microfinanzas, ofreciendo cuentas bancarias, créditos y seguros a segmentos de menores ingresos. La empresa, fundada en 1990, ha crecido con fuerza en años recientes. Su CFO, Mario Langarica, quien asumió el cargo en 2017, habla sobre el panorama económico, la próxima renegociación del T-MEC y el aumento de participación de mercado. Sus respuestas fueron editadas por extensión y claridad.

¿Cuál es su perspectiva para 2026?

Daremos guía formal al mercado en febrero, pero esperamos crecer a doble dígito, probablemente en el mismo rango que hemos comunicado antes. En el segmento que atendemos, la demanda de crédito sigue siendo muy fuerte. Las reducciones de tasas que hemos visto en los últimos años, y que aún podrían mejorar un poco, nos han ayudado.

¿Qué tanto impactan los aranceles y la renegociación del T-MEC a su negocio?

Hemos visto un crecimiento económico lento en México, menor al esperado originalmente. Para 2026, el evento más importante es la negociación del acuerdo comercial. Estados Unidos y México tienen mucho en común. Nuestra relación comercial y social es profunda y muy relevante. Espero que lleguemos a un buen acuerdo porque beneficia a ambos países. México tiene mejores probabilidades que muchos otros países de lograr, en términos relativos, un buen acuerdo con Estados Unidos. Evidentemente, nos gustaría un crecimiento más rápido. Si el crecimiento es mayor, hay más ingresos para todos, incluido el segmento que atendemos, que está subatendido. Aun así, creemos que tenemos la oportunidad de seguir creciendo más rápido que el PIB, porque el mercado es muy grande.

¿Cómo describiría el entorno competitivo de las microfinanzas en México?

La competencia es muy importante. A los grandes bancos les ha resultado difícil atender este segmento y generar valor económico, porque es necesario estar cerca de los clientes. Las nuevas empresas que ven la gran oportunidad en México y Perú buscan desarrollar nuevas tecnologías y formas de servicio. Nuestro objetivo principal es la inclusión financiera; mientras más actores ayuden, mejor. En México había más de 100 empresas de microfinanzas y hemos competido con ellas durante 10 o 15 años. Lamentablemente, algunas se han debilitado, primero por el Covid y luego por el acceso al fondeo. Los competidores más fuertes hoy son las grandes cadenas comerciales que han desarrollado servicios financieros. Hemos ganado participación frente a otras microfinancieras que ya no son tan sólidas como antes.

En costos, ¿dónde ve margen de mejora?

Tenemos un compromiso interno con el Consejo: que la utilidad neta siempre crezca más rápido que los gastos. Lo hemos cumplido en los últimos años y es una de las razones por las que hemos mejorado la rentabilidad año con año. Más de dos tercios de nuestros gastos son comerciales (mano de obra y marketing), y deben alinearse con el crecimiento de clientes y del portafolio; los controlamos de forma muy estricta. Tenemos dos iniciativas clave: la digitalización del crédito individual y el fortalecimiento del crédito grupal, que mejorarán la eficiencia y la productividad. En 2021, nuestro índice de eficiencia, gastos totales sobre ingresos totales, rondaba el 79 por ciento; hoy está cerca de 64 por ciento.

