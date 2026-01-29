Peso ‘aprovecha’ la debilidad del dólar: Así cotiza el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este 29 de enero de 2026.

La cotización del peso mexicano inicia la jornada reportando avances gracias a un mayor debilitamiento del dólar, mientras los inversionistas siguen asimilando la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal.

Hasta el momento los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 17.14 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.42 por ciento o 7.30 centavos, comparado con su último dato de cierre.

“El nivel actual del tipo de cambio es consistente con una marcada sobrecompra del peso, por lo que se mantiene elevada la probabilidad de que se observe una corrección al alza. A la baja, se observan los soportes clave en 17.1055 pesos por dólar, nivel mínimo del año”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cómo cotiza el dólar este 29 de enero?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 17.61 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra un descenso de 0.17 por ciento, en los 96.19 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) baja 0.19 por ciento con mil 217.76 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.25 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.95 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el rublo ruso con 1.36 por ciento, el peso chileno con 0.78 por ciento, la corona noruega con 0.54 por ciento, el shekel israelí con 0.34 por ciento y el won surcoreano con 0.33 por ciento y el dólar neozelandés con 0.57 por ciento.