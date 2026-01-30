¿Quién es Kevin Warsh, ‘delfín’ de Trump para sustituir a Powell en la Fed, que enfrentó la crisis de 2008?

Warsh cuenta con títulos de la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.(Bloomberg).

Los inversores y estrategas de Wall Street dijeron que la elección de Kevin Warsh por parte del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal es una elección relativamente agresiva, que probablemente resistirá la expansión del balance que respaldará al dólar y una curva de rendimiento del Tesoro más pronunciada.

Si el Senado lo confirma, Warsh —a pesar de su historial de apoyo frecuente a tasas de interés más altas por temor a la inflación— tendrá que lidiar con un presidente que, en su segundo mandato, ha criticado duramente a los funcionarios de la Reserva Federal por no flexibilizar la política monetaria con la agresividad que desearía. El dólar se apreció y la curva de los bonos del Tesoro se empinó.

En Wall Street y entre los inversores globales, la campaña de presión de Trump para reducir los costos de los préstamos ha generado preocupaciones sobre la independencia del banco central a la hora de fijar las tasas de interés de referencia que dan forma al costo de los préstamos en los mercados de todo el mundo.

“Los mercados están respondiendo de la misma manera, creyendo que entre los candidatos a la presidencia de la Reserva Federal, estamos a punto de encontrarnos con el más agresivo”, dijo Peter Boockvar, director de inversiones de Onepoint BFG.

El indicador del dólar de Bloomberg subió la mañana del viernes en Nueva York después de que Trump anunciara la publicación en redes sociales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo cayeron, mientras que los de mayor plazo subieron. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron junto con los precios de los metales preciosos.

Kevin Warsh tendrá que lidiar con Trump, que ha criticado duramente a los funcionarios de la Reserva Federal por no flexibilizar la política monetaria con la agresividad que desearía.(Bloomberg). (Tierney L CROSS/Source: Bloomberg)

Él es Kevin Warsh, el favorito de Trump para dirigir la Fed

Trump afirmó que Warsh proviene de un “elenco central” y reveló mucho sobre su propia opinión sobre la apariencia y el pedigrí convencional del hombre de 55 años.

Warsh posee muchos de los rasgos de una elección tradicional para dirigir el banco central más importante del mundo.

“Es muy inteligente, muy bueno, fuerte, joven, bastante joven”, dijo Trump a los periodistas el viernes sobre Warsh. “Era el actor central que la gente buscaba”.

Los recortes de tasas del nivel que busca Trump podrían impulsar temporalmente el crecimiento, pero también plantean el riesgo de sobrecalentar la economía en un momento en que la inflación ya es elevada y la asequibilidad es una preocupación importante para gran parte del público estadounidense.

Warsh fue candidato finalista para el puesto de presidente de la Reserva Federal, confirmado por el Senado, en 2017, cuando Trump eligió a Powell para dirigir el banco central. Desde entonces, Trump ha declarado que recibió malos consejos sobre Powell.

¿Qué estudió Kevin Warsh?

Warsh cuenta con títulos de la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Además, está casado con Jane Lauder, hija del multimillonario heredero de la industria cosmética Ronald Lauder, un importante donante republicano.

A los 35 años, Warsh se convirtió en el gobernador más joven de la junta de siete miembros de la Reserva Federal, cargo que ocupó entre 2006 y 2011. Anteriormente fue asistente económico en la administración republicana de George W. Bush y banquero de inversiones en Morgan Stanley.

Warsh enfrentó la crisis del 2008

Warsh colaboró ​​estrechamente con el entonces presidente Ben Bernanke entre 2008 y 2009 durante los esfuerzos del banco central para combatir la crisis financiera y la Gran Recesión.

Bernanke escribió posteriormente en sus memorias que Warsh fue «uno de mis asesores y confidentes más cercanos» y añadió que su «conocimiento político y de los mercados, así como sus numerosos contactos en Wall Street, resultarían invaluables».

Aun así, en momentos clave, Warsh pareció estar equivocado sobre la magnitud de los desafíos que enfrentaba la economía estadounidense a medida que aumentaban los impagos hipotecarios y los despidos durante la Gran Recesión. Quería que la Reserva Federal mantuviera sus tipos de interés de referencia altos cuando la economía corría el riesgo de deflación y posiblemente un colapso.

Warsh expresó su preocupación en 2008 por la posibilidad de que nuevos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pudieran impulsar la inflación. Sin embargo, incluso después de que la Reserva Federal redujera su tipo a casi cero, la inflación se mantuvo baja.

Warsh también se comportó en ocasiones como un republicano pre-Trump, al abogar en un discurso de 2010 por acabar con el “avance del proteccionismo comercial”, que, según él, era lo opuesto a las “políticas procrecimiento”.

Desde entonces, Trump ha reformado en gran medida el dogma republicano al impulsar aumentos masivos de los impuestos a las importaciones, tras haberlos impuesto unilateralmente el año pasado al declarar una emergencia económica.

En los últimos meses, Warsh parece haber participado activamente en una campaña para el puesto en la Reserva Federal, con entrevistas televisivas y artículos. Se ha vuelto mucho más crítico con la Reserva Federal, pidiendo un “cambio de régimen” y atacando a Powell por involucrarse en temas como el cambio climático y la diversidad, la equidad y la inclusión, que, según Warsh, quedan fuera del mandato de la Reserva Federal.

¿Cuáles son los retos de Kevin Warsh al llegar a la Fed?

Warsh, quien formó parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de 2006 a 2011, sucederá a Jerome Powell.

Los analistas de Wall Street también señalaron que el presidente entrante de la Fed deberá forjar un consenso sobre la política de tasas entre los 12 miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Powell, a quien Trump nombró presidente en 2017, dejará la presidencia el 15 de mayo, aunque su mandato como gobernador de la junta de la Reserva Federal se extenderá hasta 2028.

Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de EU en TD Securities, apunta a que el mercado se está volviendo más inestable tras la nominación de Kevin Warsh, ya que sigue estando notablemente preocupado por la independencia de la Fed.

Además, será difícil para los mercados interpretar la evolución de Warsh a largo plazo, ya que ha criticado a la Fed durante mucho tiempo, pero gran parte de esas críticas se deben a su excesiva postura moderada.

wall Wall Street abrió con pérdidas tras el anuncio de Trump sobre el próximo presidente de la Fed. (Especial).

También se opone a que la Fed utilice el balance general. Sin embargo, el presidente es solo uno de los 12 miembros con derecho a voto y aún necesita convencer a sus colegas de recortar los tipos o modificar la política del balance general, lo cual no es probable a corto plazo. Por ahora, la situación se mantiene, pero los mercados permanecerán en vilo hasta que Warsh aclare su postura.

Zach Griffiths , director de estrategia macro y de grado de inversión en CreditSights, dice que quizás Warsh pueda apoyar la idea de enfatizar las ganancias de productividad derivadas de la IA como argumento a favor de tasas más bajas, pero ha sido muy crítico con la expansión del balance de la Fed, por lo que quizás haya menos optimismo en cuanto a que esta utilice su balance para gestionar los costos de endeudamiento en el extremo más largo de la curva en el futuro.

Erica Camilleri, analista macroeconómica global senior de Manulife Investment Management apunta “Es probable que la nominación de Warsh como presidente de la Reserva Federal esté acompañada de algún elemento de reforma que debería mantener elevadas las primas de riesgo de EU, actuando como un viento en contra para el USD y respaldando nuestro objetivo EUR/USD de 1,25”.

“Warsh es una opción que depende de los datos y de la credibilidad de la Reserva Federal, por lo que los observadores de la Reserva Federal pueden respirar aliviados“, dijo David Robin, estratega de tasas de interés en TJM Institutional Services LLC.

Ed Al-Hussainy , gestor de cartera de Columbia Threadneedle Investments comentó que “Si se considera que Warsh es menos creíble en términos de inflación, los puntos de equilibrio a largo plazo deberían ser más altos”, y también se espera una mayor volatilidad en las tasas dada “la mayor incertidumbre en torno a la trayectoria de la Fed a corto plazo y las expectativas de inflación a largo plazo”.

“Lo que no sabemos es cómo actuará Warsh en el cargo, si el consenso a corto plazo en el FOMC cambiará y se volverá menos sensible a los datos, y si otras prioridades de la administración, como las tasas hipotecarias más bajas, afectarán las decisiones”.

Finalmente, Alex Cohen, estratega de divisas del Bank of America, dijo que a corto plazo, el mercado es muy consciente de que cualquiera de los candidatos abogaría por tasas más bajas, por lo que las implicaciones inmediatas deberían ser limitadas. Warsh es un conocido halcón en lo que respecta al balance de la Fed. Será crucial observar si esto seguirá siendo así si los presuntos recortes de tasas no se traducen en la curva.

