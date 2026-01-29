Kevin Warsh, defensor de la reducción de tasas, sería ‘el elegido’ en la Fed: Trump se prepara para nominarlo

La adminsitración Trump trabaja en el relevo de Jerome Powell al frente de la Fed.

El Gobierno de Estados Unidos se está preparando para que Donald Trump nomine a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), según personas familiarizadas con el asunto.

El presidente Donald Trump mencionó este jueves 29 de enero que planea anunciar su elección para dirigir el banco central de Estados Unidos el viernes por la mañana.

Las personas, que pidieron el anonimato para discutir asuntos que aún no son públicos, advirtieron que la selección no es definitiva hasta que Trump haga un anuncio formal.

La Casa Blanca y Warsh no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

¿Qué sabemos de Kevin Warsh?

Warsh, exgobernador de la Reserva Federal y uno de los cuatro finalistas en la lista de Trump para ser el próximo líder del banco central, visitó la Casa Blanca el jueves, dijo una fuente.

Las acciones cayeron y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ante las apuestas de que Warsh se convertirá en el próximo presidente de la Fed. El dólar estadounidense extendió sus ganancias, mientras que los metales preciosos disminuyeron.

Los mercados de predicciones mostraron un aumento en las apuestas el jueves temprano sobre la elección de Warsh.

Otros candidatos en la lista incluyen al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, y el ejecutivo de BlackRock Inc., Rick Rieder.

Trump adelantó su inminente anuncio sin revelar el nombre el jueves por la noche, diciendo que la elección no sería demasiado sorprendente y será alguien conocido por “todos” en el mundo financiero.

“Mucha gente piensa que es alguien que podría haber estado allí hace unos años”, dijo Trump.

Warsh formó parte de la Junta de Gobernadores del banco central estadounidense de 2006 a 2011 y ha asesorado a Trump en política económica. De ser nominado y confirmado, sucedería a Jerome Powell, cuyo mandato al frente finaliza en mayo. Esto marcaría un regreso para Warsh, de 55 años, a quien el presidente pasó por alto para el cargo principal en 2017 al elegir a Powell.

Warsh se ha alineado con el presidente en los últimos meses al defender públicamente tasas de interés más bajas, contradiciendo su reputación de larga data como halcón contra la inflación.

Trump ha buscado un candidato que sea ampliamente aceptable para los mercados y que también comparta su inclinación a reducir las tasas de interés aún más y más rápido.

A principios de esta semana, la Fed mantuvo estables las tasas después de haberlas bajado tres veces a fines del año pasado.

La elección de Trump podría enfrentar un complicado proceso de confirmación en el Senado estadounidense. Es probable que Warsh sea del agrado de un amplio sector de senadores republicanos, y Bill Hagerty, de Tennessee, lo calificó como “una opción muy clara que los mercados aceptarían y apreciarían”.

Pero un senador clave, Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte que forma parte del Comité Bancario, ha prometido bloquear a cualquiera de los candidatos de Trump a la Reserva Federal hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos resuelva una investigación sobre la renovación de la sede del banco central en Washington.

Esa investigación, que también se centra en el testimonio de Powell ante el Congreso, ha intensificado aún más las preocupaciones sobre las amenazas a la independencia de la Fed.

“Las nominaciones de la Reserva Federal no cambiarán hasta que se complete la investigación y la posible acusación contra el presidente Powell”, declaró Tillis a la prensa en el Capitolio de Estados Unidos el jueves. “El Departamento de Justicia debe decidir cuándo levantaré esas suspensiones. Se levantarán el día en que se resuelva o se retire el caso”.