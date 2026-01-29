Trump anuncia reapertura del espacio aéreo venezolano: ‘Estadounidenses podrán visitar el país pronto’

Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y aseguró que estadounidenses "pronto" podrán visitar seguros ese país. (Fotoarte: El Financier / Crédito: Bloomberg/Shutterstock)

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos abrirá todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela para que ciudadanos estadounidenses pronto puedan visitarlo.

Trump señaló que instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los líderes militares estadounidenses para abrir el espacio aéreo antes de que concluya el día.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí”, indicó el presidente republicano.

Mientras el Departamento de Estado mantenía su advertencia para que los estadounidenses eviten viajar a Venezuela, al menos una aerolínea anunció su intención de reanudar en breve los vuelos directos entre ambos países.

Aerolínea de EU, lista para reanudar vuelos a Venezuela

American Airlines fue la última aerolínea de Estados Unidos en operar vuelos hacia Venezuela. Suspendió sus rutas en 2019, que conectaban Miami con Caracas y con la ciudad petrolera de Maracaibo.

Este jueves, la compañía informó que compartirá detalles adicionales sobre el regreso del servicio en los próximos meses, mientras colabora con las autoridades federales en evaluaciones de seguridad y en los permisos necesarios.

“Tenemos una historia de más de 30 años conectando a los venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para renovar esa increíble relación”, señaló Nat Pieper, director comercial de American Airlines, en un comunicado. “Al reiniciar el servicio a Venezuela, American ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y crear nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.

Antes del colapso económico y político de Venezuela a mediados de la década de 2010, los viajes de fin de semana de venezolanos a Miami eran frecuentes.

Las aerolíneas estadounidenses dejaron de volar al país antes de que, en 2019, el Departamento de Seguridad Nacional ordenara una suspensión indefinida, al considerar que las condiciones en Venezuela amenazaban la “seguridad de los pasajeros, aeronaves y tripulación”.

Gobierno de Trump planea reapertura de Embajada en Caracas

A principios de esta semana, la administración de Trump notificó al Congreso que dio los primeros pasos para evaluar la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas, mientras explora el restablecimiento de relaciones con Venezuela tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro.

En un aviso fechado el lunes y obtenido por The Associated Press, el Departamento de Estado informó que envía un contingente regular y creciente de personal temporal para realizar funciones diplomáticas “selectas”.

“Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, indicó la dependencia en cartas idénticas dirigidas a 10 comités de la Cámara de Representantes y del Senado.

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela colapsaron en 2019.

Pese a que Trump afirmó que los estadounidenses estarán seguros en Venezuela, el Departamento de Estado mantuvo su advertencia de viaje en el nivel más alto: “No viajar”, al alertar sobre un alto riesgo de detención injusta, tortura y secuestro.

En noviembre, cuando Trump incrementó la presión sobre el gobierno de Maduro, declaró que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad”.

Posteriormente, la Administración Federal de Aviación informó a los pilotos que extremaran precauciones al volar cerca del país, ante una intensificación de la actividad militar.

Tras esa advertencia, aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar vuelos hacia Venezuela.

En enero, la agencia de aviación emitió una advertencia similar por 60 días, al exhortar a los operadores de aeronaves estadounidenses a “tener precaución” al volar sobre el Pacífico oriental, cerca de México, América Central y partes de América del Sur. La medida se emitió tras la captura de Maduro y en un contexto de amenazas de Estados Unidos para continuar ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.