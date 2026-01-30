Wall Street abre con pérdidas tras nominación de Kevin Warsh a la Fed: ¿Cómo cotiza HOY?

Las negociaciones de renta variable en Wall Street reportan pérdidas a medida que los inversionistas asimilan el anuncio del presidente Donald Trump sobre que sea Kevin Warsh la nueva cabeza de la Reserva Federal.

El S&P 500 reporta un descenso de 0.28 por ciento, en los 6 mil 948.91 enteros, le sigue el Dow Jones con 0.23 por ciento a la baja, en las 48 mil 963.25 unidades, y el Nasdaq con 0.17 por ciento menos, ronda en los 23 mil 640.99 puntos.

“Para la jornada de hoy, diversos factores mantendrían limitado el apetito por riesgo. Los mercados reaccionan a la nominación de Kevin Walsh a la silla del Fed, anunciada esta mañana por el presidente Donald Trump. Ello en un contexto de tensiones sobre la independencia de la conducción en la política monetaria, pues Walsh mostró durante su paso como Gobernador del Fed un perfil restrictivo, pero en declaraciones recientes pareció alinearse con el deseo de tasas más bajas expresado por el presidente Donald Trump”, indicaron analistas de Bx+.

En contraste, las negociaciones en Europa ubican al IBEX 35 de España con un alza de 1.76 por ciento, hacia las 17 mil 899.90 unidades, seguido por el DAX en Alemania con 0.91 por ciento más, en los 24 mil 523.41 puntos, el CAC 40 de Francia gana 0.73 por ciento, con 8 mil 129.96 enteros, y el FTSE 100 de Londres que sube 0.44 por ciento, ronda en los 10 mil 216.55 puntos.

A nivel local el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores cae 1.11 por ciento, en los 68 mil 717.69 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 1.43 por ciento menos, ronda en los mil 359.50 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan avances de 0.29 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 65.59 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.08 por ciento más, se sitúa en los 70.77 billetes verdes por unidad.