Wall Street inicia sesión en rojo tras ‘apuesta’ de empresas tecnológicas en IA: ¿Cómo cotiza HOY?

Wall Street arranca la sesión en rojo en medio de dudas sobre si existe demanda que justifique los gastos de capital que las empresas tecnológicas están realizando en el ámbito de la inteligencia artificial.

El Nasdaq presenta un descenso de 1.62 por ciento, en los 23 mil 472.59 enteros, seguido por el S&P 500, que cae 0.34 por ciento, en las 6 mil 956.44 unidades, mientras que el Dow Jones retrocede 0.17 por ciento, con 48 mil 926.24 puntos.

“A medida en que los mercados tratan de asimilar una cantidad importante de información, prevemos una sesión moderadamente al alza. Asimismo, los reportes de algunas de las “7 magníficas” se incorporan de forma mixta, destacando la sólida guía de Meta, los buenos resultados de Tesla, pero, por otro lado, una desaceleración en ingresos del negocio de la nube de Microsoft”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

En contraste, del lado de Europa, el DAX en Alemania es el único que cede 1.18 por ciento, con 24 mil 530.11 unidades, mientras que los aumentos son de 0.98 por ciento, para el FTSE 100 de Londres, con 10 mil 250.34 enteros, el IBEX 35 de España suma 0.80 por ciento, con 17 mil 748.60 puntos y el CAC 40 de Francia con 8 mil 103.16 unidades, sube 0.43 por ciento.

Por su parte, el mercado local abre con aumentos de 0.23 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 70 mil 120.53 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores baja 0.20 por ciento, en un nivel de mil 382.34 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan avances de 4.41 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 66.02 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 71.47 billetes verdes por unidad, con 4.42 por ciento más.