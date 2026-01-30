Nominación de Kevin Warsh a la Fed ‘sacude’ al peso: ¿Por qué el dólar sube y el oro se desploma?

La elección de Warsh debería calmar las preocupaciones sobre una erosión de la independencia del banco central. (Foto: Bloomberg)

Los operadores de Wall Street llevaron a la baja a las acciones y al alza al dólar, mientras que los bonos de más largo plazo tuvieron un desempeño inferior, luego de que el presidente Donald Trump anunciara a su candidato para encabezar la Reserva Federal: Kevin Warsh, percibido como menos favorable a recortes profundos de tasas de interés y más preocupado por la inflación. El oro se desplomó.

Las acciones recortaron parte de su avance de enero, aunque el S&P 500 aún se encaminaba a su mejor mes desde octubre.

Ni siquiera una perspectiva extraordinariamente positiva del gigante Apple Inc. logró mejorar el ánimo del mercado el viernes. Tampoco ayudó un aumento de la inflación mayorista más rápido de lo estimado.

¿Quién es Kevin Warsh, el ‘gallo’ de Trump para la Fed?

Kevin Warsh, quien formó parte de la Junta de Gobernadores del banco central de Estados Unidos entre 2006 y 2011 y anteriormente asesoró a Trump en política económica, sucedería a Jerome Powell cuando su mandato concluya en mayo.

Se trata de un regreso para Warsh, de 55 años, a quien el presidente había descartado para el cargo en 2017, cuando eligió a Powell.

Si el Senado confirma su nombramiento, el exgobernador de la Fed asumirá el control de la política monetaria estadounidense en un momento en el que muchos economistas e inversionistas consideran que la tradicional independencia del banco central frente a los funcionarios electos está bajo amenaza desde la Casa Blanca.

Warsh se alineó con el presidente en 2025 al argumentar públicamente a favor de tasas de interés más bajas, en contraste con su reputación histórica como un halcón de la inflación.

La designación de Warsh debería ayudar a estabilizar el dólar. (Foto: Bloomberg) (Michael Nagle/Bloomberg)

¿Por qué el dólar podría fortalecerse con la nominación de Warsh?

La designación de Warsh debería ayudar a estabilizar el dólar y reducir —aunque no eliminar— el riesgo asimétrico de una debilidad profunda y prolongada de la divisa, al desafiar las apuestas de “degradación” monetaria, lo que también explica la fuerte caída del oro y la plata, según Krishna Guha, de Evercore.

“Sin embargo, recomendamos no exagerar la operación de halconeo de Warsh en los mercados de activos, e incluso vemos cierto riesgo de un movimiento brusco en sentido contrario. Consideramos a Warsh como un pragmático, no como un halcón ideológico en la tradición del banquero central, conservador e independiente”, señaló.

El S&P 500 cayó 0.2 por ciento. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años bajó dos puntos base, a 3.54 por ciento, mientras que el de los bonos a 30 años subió tres puntos base, a 4.88 por ciento.

El dólar avanzó frente a todas las principales divisas, aunque se encamina a su peor mes desde agosto.

Bitcoin se perfila a registrar su peor racha de pérdidas mensuales en cerca de siete años, ya que un creciente ambiente de aversión al riesgo y la fuerte competencia de los activos tradicionales de refugio reducen la demanda por el token.

Las acciones caen al cierre de su mejor mes desde octubre

La nominación de Trump de Warsh como próximo presidente de la Fed es “una opción relativamente segura para los inversionistas”, ya que sus posturas previamente restrictivas contrarrestan los temores de que pudiera convertirse en un instrumento del presidente, según Stephen Brown, de Capital Economics.

“No obstante, su deseo de que la Fed opere con un balance más reducido todavía implica riesgos al alza para los rendimientos de largo plazo”, afirmó Brown.

“Además, su visión de minimizar el vínculo entre inflación y crecimiento económico, así como su convicción de que la inteligencia artificial y la agenda desregulatoria del gobierno de Trump mantendrán contenida la inflación, implican el riesgo de que la Fed se quede rezagada en el futuro”.

¿Por qué la nominación de Warsh debería dar tranquilidad?

La elección de Warsh debería calmar las preocupaciones sobre una erosión de la independencia del banco central, de acuerdo con Eric Teal, de Comerica Wealth Management.

“Su candidatura incluye experiencia previa como gobernador de la Fed y como inversionista”, señaló Teal.

“Ha sido flexible en política monetaria en el pasado y probablemente adoptará un enfoque estratégico sobre el papel y la misión de la Reserva Federal en adelante”.

Teal concluyó que una mayor desregulación, la reducción del balance y recortes adicionales de tasas —si la inflación continúa moderándose— deberían ser estímulos para la economía y los mercados, incluidos los sectores más orientados al valor en el mediano plazo.

“Kevin Warsh como nominado a presidir la Fed significa que podríamos terminar con un banco central que adopte un sesgo ligeramente restrictivo”, dijo Sonu Varghese, de Carson Group.

“Históricamente, Warsh ha sido un halcón, aunque últimamente ha hablado de recortes de tasas”.

Si llega a la Fed con recortes agresivos como punto de partida, podría no tener mucha credibilidad para convencer a otros sobre la necesidad de más reducciones, señaló Varghese. Incluso, añadió, podríamos terminar con un comité profundamente dividido que no recorte las tasas en absoluto.