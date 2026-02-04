Peso avanza lento ante el dólar en mitad de semana: Tipo de cambio está en 17.24 unidades

El peso mexicano inicia la jornada operando con ganancias marginales, a pesar de una recuperación por parte del billete norteamericano, luego de que se alcanzó un acuerdo para evitar el cierre del gobierno estadounidense.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.24 pesos por dólar, lo que representa una apreciación marginal de 0.09 por ciento o 1.66 centavos respecto a sus movimientos del día de ayer.

“La divisa estadounidense avanza marginalmente y se muestra resiliente pese al reporte de empleo ADP, el cual mostró que las empresas privadas estadounidenses generaron 22 mil nuevos empleos, por debajo de la expectativa del mercado de 48 mil. Ayer, el presidente Donald Trump firmó un presupuesto por 1.2 billones de dólares para poner fin al cierre parcial de gobierno, lo que brindó estabilidad al dólar hacia el cierre de la jornada”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar se coloca en los 17.64 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un avance de 0.08 por ciento, en los 97.52 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.15 por ciento hacia las mil 189.35 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.92 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentra el won surcoreano con 0.57 por ciento, el yen japonés con 0.56 por ciento, la corona sueca con 0.46 por ciento, el dólar neozelandés con 0.26 por ciento, la rupia india con 0.18 por ciento y la corona noruega con 0.16 por ciento.