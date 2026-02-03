La ‘suerte le sonríe’ al superpeso: Gana terreno frente al dólar, ¿en cuánto se vende HOY 3 de febrero?

Luego del feriado en México, el peso mexicano inició la jornada de este martes 3 de febrero ubicándose en terreno de ganancias, como respuesta un mayor debilitamiento por parte del billete norteamericano.

Hasta el momento los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 17.3104 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.63 por ciento o 10.97 centavos, comparado con su último dato de cierre oficial.

“El peso mexicano gana terreno y se ubica en el quinto lugar entre las monedas de países emergentes con mayores avances frente al dólar.

“Hoy, el tipo de cambio USD/MXN corrige a la baja, tras el impulso reciente del dólar, derivado del nombramiento del nuevo presidente de la Fed y de sólidos datos de actividad económica”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿Cómo se vende el dólar en ventanillas bancarias HOY 3 de febrero?

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 17.70 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Mientras tanto, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, presenta una baja de 0.01 por ciento, en los 97.62 enteros. En tanto, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.09 por ciento con mil 190.27 puntos.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.28 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.93 por ciento.

Bajo este contexto las divisas más apreciadas son, la rupia india con 1.38 por ciento, el dólar australiano con 0.96 por ciento, el rand sudafricano con 0.92 por ciento, el peso chileno con 0.83 por ciento y el dólar neozelandés con 0.73 por ciento.