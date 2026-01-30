‘Después de la tormenta, llega la calma’: Dólar tiene su mejor semana desde mayo del 2025

El dólar australiano, el franco suizo y la corona sueca se vieron afectados por los precios de los metales preciosos. (Bloomberg).

El dólar subió lo máximo desde mayo, terminando un mes volátil con una nota al alza mientras la caída de los precios del oro y la plata arrastraba a las monedas desde Australia hasta Suecia.

El índice Bloomberg Dollar Spot cerró con un alza del 0.9 por ciento el viernes, avanzando frente a todos sus pares principales para poner fin a un mes agitado en el que se vio afectado por las políticas del presidente Donald Trump.

El repunte, impulsado por la caída de los metales preciosos y la elección de Kevin Warsh por parte de Trump para dirigir la Reserva Federal, aún deja al índice alrededor de un 1,3 por ciento más bajo en enero, su peor mes desde agosto.

“En general, los mercados están nerviosos”, dijo Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB. “La devaluación del dólar se ha suspendido por ahora, pero esto no significa que haya terminado”.

El repunte del dólar se afianzó el viernes temprano después de que Trump anunciara que nominaría a Warsh para suceder a Jerome Powell en la Fed. Los operadores ven a Warsh como más inclinado que otros finalistas para el puesto a protegerse contra las crecientes presiones de los precios, una postura que puede traducirse en una política monetaria de apoyo al dólar.

¿Cómo cierran otras monedas y metales preciosos?

El dólar australiano, el franco suizo y la corona sueca, afectados por los precios de los metales preciosos, lideraron la ola de ventas entre las divisas del Grupo de los 10.

Los precios de la plata sufrieron la mayor caída intradía registrada, mientras que los del oro registraron su mayor caída desde principios de la década de 1980, frenando así un repunte.

“Los mercados sobrecargados sólo necesitaban una excusa para vender y eso se ha convertido en un tsunami”, dijo Win Thin, economista jefe del Bank of Nassau 1982.

Sin embargo, hay indicios de que los operadores siguen siendo pesimistas respecto a las perspectivas del dólar.

Los especuladores aumentaron sus posiciones cortas en dólares en casi 7 mil 800 millones de dólares durante la semana que finalizó el 27 de enero, el mayor aumento de posiciones bajistas desde agosto de 2024, según datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas.