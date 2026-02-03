Aeroméxico insiste: Terminal 3 en AICM es ‘necesaria para el país’

La construcción de la terminal 3 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es necesaria para el país y permitiría aumentar la capacidad aeroportuaria que se requiere en el Valle de México, insistió Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.

“Una tercera terminal sería muy buena para los usuarios, para el país y para el propio aeropuerto. Complementaría el sistema metropolitano de aeropuertos”, refirió Conesa a pregunta de El Financiero.

El director general de Aeroméxico refirió que con la tercera terminal el Valle de México podría tener una capacidad de 100 millones de pasajeros anuales, ello con la combinación de AICM, AIFA y el aeropuerto de Toluca.

La construcción de una tercera terminal estaba contemplada por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue cancelada debido a la puesta en marcha del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Conesa evitó referirse al planteamiento de un grupo de expertos que han colocado en la mesa la necesidad de tener un solo aeropuerto, con múltiples conexiones internacionales y de esta manera recuperar el proyecto aeroportuario en Texcoco.

Conesa reconoció las obras que la administración del AICM está llevando a cabo, con la modernización de las otras terminales y la renovación de calles de rodaje y otras instalaciones de cara al Mundial de Futbol de este año.

“Ojalá que después del Mundial podamos retomar este tema (de la terminal 3)”, agregó el director general de la línea aérea.

Por otro lado, Conesa dijo que el AIFA todavía puede aumentar su flujo de pasajeros, pero que es necesario ampliar la infraestructura del AICM para tener la capacidad necesaria para el Valle de México.

En julio de 2019, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó 698 millones 275 mil pesos para realizar los estudios de preinversión que permitieran la construcción de la tercera terminal dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De acuerdo con la petición de ese momento, realizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto requerido se utilizó para elaborar 21 estudios que determinar la construcción de la T3, la cual estaría en el que entonces funcionaba como hangar presidencial.

La intención de construir una tercera terminal no era aumentar las operaciones del puerto aéreo ‘Benito Juárez’, el cual se encontraba saturado, sino mejorar la experiencia de los viajeros durante su estancia en las salas de abordaje y desembarque.