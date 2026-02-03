‘Imperio’ de Disney elige a su nuevo ‘emperador’: Josh D’Amaro sucederá a Bob Iger como CEO

Josh D’Amaro fue presidente de Disneyland en California y Walt Disney World en Florida. Bajo su mando, el negocio de los parques de Disney empezó un plan de inversión de 60 mil mdd.

Walt Disney anunció que Josh D’Amaro sucederá a Bob Iger como CEO del gigante del entretenimiento, con lo que pone fin a una búsqueda de tres años para reemplazar a su histórico líder.

D’Amaro, un veterano de Disney con 28 años en la compañía, asumirá el cargo a partir del 18 de marzo, informó la empresa con sede en Burbank, California, en un comunicado este martes 3 de febrero.

¿Qué trabajo tiene Josh D’Amaro en Disney?

Es el actual responsable de la división Experiences de Disney, por mucho la mayor fuente de ganancias del grupo.

D’Amaro, de 54 años, fue elegido entre varios candidatos internos considerados para suceder a Iger. Entre ellos estaban Dana Walden, copresidenta del área de entretenimiento y jefa de televisión; Alan Bergman, también copresidente de entretenimiento y responsable del negocio cinematográfico; y Jimmy Pitaro, presidente de ESPN.

Walden, de 61 años, fue nombrada en un nuevo cargo como presidenta y directora creativa en jefe de Disney. Reportará directamente a D’Amaro, quien además fue designado miembro del consejo de administración.

De acuerdo con la empresa, Bob Iger ha estado mentoreando personalmente a los posibles sucesores, en un intento del consejo por garantizar una transición ordenada tras fallidos esfuerzos en el pasado. Bob Iger permanecerá en el consejo y fungirá como asesor senior hasta su retiro de la compañía el 31 de diciembre, precisó Disney.

¿Por qué Josh D’Amaro fue escogido como nuevo CEO de Disney?

“Josh D’Amaro posee esa rara combinación de liderazgo inspirador e innovación, una aguda visión para identificar oportunidades de crecimiento estratégico y una profunda pasión por la marca Disney y su gente, lo que lo convierte en la persona indicada para asumir el mando como el próximo CEO de Disney”, señaló James Gorman, presidente del consejo de la compañía.

Bloomberg había informado previamente que el consejo estaba cerca de nombrarlo como director general.

Josh D’Amaro ha sido presidente tanto de Disneyland en California como de Walt Disney World en Florida. Como responsable de la unidad de parques y resorts, supervisó un negocio con 12 parques temáticos, 57 hoteles y más de 185 mil empleados. Entre sus proyectos destacan la apertura de las áreas temáticas de Star Wars en California y Florida, así como la renovación de atracciones en Epcot.

Bajo su liderazgo, Disney emprendió un plan de expansión de 60 mil millones de dólares a 10 años para sus complejos turísticos. La empresa planea casi duplicar su flota de cruceros, de siete a 13 embarcaciones, y construir su primer parque temático en Medio Oriente mediante un acuerdo con Miral Group.

¿Qué retos tendrá Josh D’Amaro como nuevo CEO de Disney?

La transición se produce en un momento clave para la compañía centenaria, cuyos negocios abarcan desde películas emblemáticas como La Bella Durmiente y Star Wars, hasta parques temáticos, cruceros y un servicio de streaming en crecimiento. En su segundo periodo como CEO, Iger logró revertir el desempeño del negocio de streaming, que pasó de una pérdida de 4 mil millones de dólares en 2022 a una ganancia de mil 300 millones de dólares el año pasado.

No obstante, el precio de la acción de Disney ha quedado rezagado frente al S&P 500 en los últimos tres años, en medio de la desaceleración del crecimiento de suscriptores de streaming y de una venta generalizada de empresas de medios con negocios tradicionales de televisión en declive.

D’Amaro, cuya experiencia se concentra casi por completo en el área de parques temáticos, deberá ahora impulsar la rentabilidad tanto del negocio cinematográfico como del de streaming, al tiempo que gestiona la caída de audiencia en cadenas como ABC y Disney Channel. Trabajará de cerca con Walden, quien dirige las operaciones de televisión y streaming desde 2023 y bajo cuyo mando el negocio de streaming de Disney registró su primera ganancia en 2024, tras años de pérdidas.

El ascenso de D’Amaro se da tras un proceso cuidadosamente diseñado para evitar errores pasados en la sucesión. Varios candidatos potenciales dejaron la empresa luego de que Iger, en su primer periodo como CEO entre 2005 y 2020, extendiera reiteradamente su contrato.

Durante su gestión, Bob Iger destinó decenas de miles de millones de dólares a la compra de activos clave como Pixar, Lucasfilm, Marvel y 21st Century Fox, además de lanzar el servicio de streaming Disney+ en 2019.