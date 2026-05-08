Empleo formal en México: Se crearon 23 mil plazas en abril... pero analistas dicen que cifra es insuficiente

El IMCO destacó en un análisis que el mercado laboral en México muestra una cara doble. (Foto: Cuartoscuro)

El IMSS reportó que en abril del presente año se crearon 23 mil 923 empleos, con lo que ajustó al alza en 3.9 mil plazas la cifra preliminar que reportó hace cinco días.

La generación de empleos formales del cuarto mes del año compara favorablemente con la pérdida de 47 mil 442 puestos reportada en el mismo mes de 2025, cuando se registró el peor dato para un abril en al menos una década.

El Instituto detalló que durante el primer cuatrimestre de 2026 se generaron 231 mil 527 empleos formales.

Subrayó que en los últimos doce meses se observa un crecimiento de 330 mil 935 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.5 por ciento.

Destacó que al cierre de abril, la afiliación total ascendió a 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo, la tercera cifra máxima desde que se tenga registro y la máxima considerando solo los meses de abril.

Cifra de empleo formal es bueno, pero no suficiente

Willebaldo Gómez Zuppa, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), destacó en entrevista que la cifra de creación de casi 24 mil empleos en abril es relativamente buena, sin embargo, es muy inferior a las necesidades del país, ya que para acabar con la informalidad y el desempleo se deberían generar alrededor de 1.2 millones de empleos formales.

“Esto implica que se tendrían que crear cerca de 100 mil empleos al mes, por lo que la creación de plazas de abril representa menos de una cuarta parte de lo que se requiere”, recalcó.

Más de la mitad de mexicanos no tiene un empleo formal

El IMCO destacó en un análisis que el mercado laboral en México muestra una cara doble, ya que si bien el empleo formal creció, menos de la mitad de los trabajadores mexicanos tienen empleo formal, lo cual representa una barrera persistente al crecimiento del país y la competitividad del mercado laboral.

“La importancia del empleo formal se ve claramente ejemplificada a nivel internacional. Al comparar países, se observa un patrón consistente en el que mayores niveles de pobreza se asocian con mayores tasas de informalidad”, agregó.

Enfatizó que esta relación muestra que la falta de empleo formal no solo limita el acceso a derechos laborales, sino que está estrechamente relacionada con condiciones de mayor vulnerabilidad económica.

El Instituto recalcó que la tasa de informalidad llegó a 54.8 por ciento en marzo, con una brecha de género creciente: la informalidad en mujeres aumentó 1.7 puntos porcentuales, frente a 0.5 puntos en hombres, lo que significa que las mujeres enfrentan mayores obstáculos como trabajos no flexibles para acceder a la formalidad.

¿Qué sector aumentó la cifra de empleo formal?

El reporte del IMSS precisó que los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son comunicaciones y transportes con 10.9 por ciento, comercio con 3.1 por ciento y servicios para empresas con 2.1 por ciento.

Por entidad federativa destacan Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo con aumentos anuales de 2.5 por ciento y más.

Agregó que al cierre de abril 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 664.5 pesos, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro

Por su parte la inscripción de patrones sigue descendiendo ya que al 30 de abril de 2026 se tenían inscritos ante el Instituto un millón 19 mil 230 empleadores, lo que significó una variación mensual negativa de mil 40 registros, una caída de 0.1 por ciento.

En su comparación porcentual anual la variación es negativa de 2.7 por ciento.

El Imss explicó que los registros patronales no equivalen a empresas o negocios, sino que son unidades de carácter administrativo utilizadas por el IMSS para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones. Por ello, su disminución no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas.