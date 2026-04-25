Mundial 2026 en CDMX: Autoridades alertan por falsas vacantes de empleo; ¿cómo idenficiarlos y qué hacer?

La llegada del Mundial 2026 a la CDMX taerá gran demanda en varios productos y servicios, pero las personas también se aprovecharán y podrían generar empleos falsos. (Cuartoscuro).

Rumbo al Mundial de Fútbol 2026, donde algunos de los partidos se realizarán en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre falsas vacantes de empleo.

En un comunicado conjunto, las autoridades capitalinas compartieron una serie de recomedaciones para evitar que las persona caigan en empleos ‘fake’.

Detallaron que los falsos anuncios de empleos se encuentran principalmente en redes sociales, páginas web o intermediarios falsos.

¿Cómo detectar un empleo falsos por el Mundial 2026 en CDMX?

Si estás buscando trabajo, debes poner especial atención en varios aspectos de lo que te ofrece la empresa, ya que podría ser un engaño, dijeron las autoridades.

Presta atención a:

Sueldos elevados.

Facilidades de traslado y hospedaje.

Requisitos mínimos.

Procesos de contratación poco rigurosos.

Este tipo de empleos despierta el interés de jóvenes, migrantes y quienes tienen una situación económica vulnerable.

Las autoridades compartieron que los empleos falsos pueden localizarse en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.

Empleos falsos en CDMX por Mundial 2026: ¿Qué hacer si sospecho de un trabajo ‘fake’?

Si sospechas que eres blanco de empresas fraudulentas que te quieren contratar, esto es lo que debes hacer:

Investigar la empresa que ofrece el empleo.

Desconfiar de páginas con poca información o de reciente creación.

Evitar ofertas demasiado atractivas, sueldos elevados, viajes pagados o contratación inmediata sin experiencia.

No realizar pagos anticipados por conceptos de contratación, capacitación, uniformes o trámites.

No compartir documentos personales, como acta de nacimiento o CURP.

Desconfiar de reclutadores que solo se comunican por aplicaciones de mensajería o correos genéricos, en lugar de cuentas corporativas.

Verificar que el lugar de trabajo exista en mapas, registros comerciales o acudir personalmente antes de aceptar.

Compartir la información con alguien de confianza, incluyendo datos del empleador y ubicación.

No acudir a entrevistas en lugares inseguros o aislados.

Evitar citas en domicilios particulares, hoteles o espacios poco transitados.

Seguir las recomendaciones emitidas por autoridades de seguridad y consultar campañas de prevención relacionadas con eventos masivos.

Si tienes alguna duda, la Unidad de Policía Cibernética de CDMX puede orientarte al respecto.

Puedes contactarla en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, al correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o mediante las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.