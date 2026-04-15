Botanas del Mundial 2026: ¿Qué sabemos de los ‘snacks’ que impulsará la CDMX?

El cuarto eje impulsa botanas locales, justas y saludables como parte de la experiencia del Mundial.. (Foto: Gobierno CDMX)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este miércoles 15 de abril las botanas que ofrecerá la capital del país a los visitantes durante el Mundial 2026; además, anunció un plan de 10 ejes para ayudar a reducir los residuos durante la torneo de futbol.

En conferencia de prensa, la mandataria local indicó que se trata de una propuesta para hacer un “Mundial Verde”, con propuestas para impulsar los plásticos de un solo uso, así como reducir residuos y promover prácticas sostenibles.

“El mundial ya está a unos cuantos días, muchas de las obras que nos propusimos ahora son una realidad, nos estamos preparando como gobierno y como sociedad para estar a la altura de este gran evento”, señaló Brugada Molina.

¿Qué se sabe de las botanas para el Mundial 2026 en la CDMX?

Como parte de su plan de 10 ejes para hacer un “Mundial Verde”, se incluye la promoción de botanas locales, justas y saludables.

La jefa de Gobierno resaltó que se promueve el consumo de productos de la ciudad, como el nopal y la miel, para fortalecer la economía local y reconocer a las y los productores del Suelo de conservación.

La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, explica que se trata de que quienes vengan a la capital durante la gesta mundialista puedan “saborear lo que se produce en la CDMX y de esta manera se incluya a los productores y agricultores”.

“Para eso tenemos preparadas las botanas futboleras que es nopal deshidratado. Recordar que la CDMX es la segunda entidad federativa a nivel nacional de mayor producción de nopal, solo después de Morelos”, indicó la funcionaria.

Agregó que es una estrategia que se impulsó con los productores locales para dar un valor agregado a su nopal y que este alimento llegue desde Milpa Alta a todos los eventos que se tienen programados como parte de la celebración del Mundial en junio próximo en la Ciudad de México.

“Que llegue al FIFA Fan Fest y también a las tiendas de autoservicio del Centro Histórico”, señaló.

Álvarez Icaza indicó que también se desarrolló con los apicultores distintas presentaciones de miel para que sea entregado a los visitantes en los hoteles.

“No se trata de un producto lejano a nuestra Ciudad, sino que es un producto que tiene el sabor de suelo de conservación, el sabor de las montañas, de los bosques, el sabor de las flores de nuestrda CDMX”, señaló Álvarez Icaza.

Destacó la alianza con los apicultores para que la “bienvenida sea con dulce, con mieles producida en el suelo de conservación de la CDMX”.

¿Cuáles son los 10 ejes del Mundial Verde?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, en compañía de la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó los 10 ejes para el ‘Mundial Verde’ en la CDMX.

El primer eje es la liminación de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México.

El segundo y tercer eje se centran en la economía circular y mobiliario urbano como estrategia clave de sostenibilidad.

El cuarto eje impulsa botanas locales, justas y saludables como parte de la experiencia del Mundial.

El quinto eje impulsa la recuperación de cuerpos de agua y la identidad originaria.

El sexto eje es la promoción de los productos y servicios que ofrece el suelo de conservación de la Ciudad de México.

El séptimo eje impulsa la producción y comercialización de flores del suelo de conservación en las principales avenidas de la Ciudad de México.

El octavo eje impulsa las tecnologías limpias para mejorar la gestión energética y la autonomía hídrica y alimentaria en los hogares mientras se reducen las emisiones contaminantes y la huella de carbono.

El noveno eje busca reforzar acciones que permitan la reducción de emisiones en la temporada mundialista.