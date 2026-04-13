Mundial impulsará hasta 9% las ventas de botanas en México

Las botanas y dips, representan hasta 20 por ciento de la canasta mundialista de consumo en México, después de las bebidas alcohólicas que abarcan el 65 por ciento y del 25 por ciento de los refrescos, jugos, entre otros. [Fotografía. Shutterstock]

La Copa del Mundo 2026 impulsará el mercado de botanas en México hasta 9 por ciento, aunque las empresas enfrentan la presión por el alza de costos en insumos como el azúcar, lácteos y aceites y una menor rentabilidad.

“Se espera un comportamiento similar a torneos anteriores donde la categoría creció 9 por ciento respecto a años de consumo ‘normales’ destacando la adquisición de presentaciones grandes o familiares, lo que implica una compra planeada”, señaló Raquel Jiménez, Directora de Customer Success para Nielsen IQ (NIQ) México.

Las botanas y dips, representan hasta 20 por ciento de la canasta mundialista de consumo en México, después de las bebidas alcohólicas que abarcan el 65 por ciento y del 25 por ciento de los refrescos, jugos, entre otros, de acuerdo con Deloitte.

El hogar será el punto de reunión para ver el Mundial ya que seis de cada 10 consumidores verán el torneo desde su casa, la de familiares o amigos, algo que aprovecharán Grupo Herdez, Wonderful Pistachios, Pringles o La Loma Heladería.

En entrevista escrita, Grupo Herdez que en su portafolio cuenta con más de mil 500 productos, bajo marcas como Herdez, Doña María, Del Fuerte, Barilla o McCormick señaló que el entorno de costos es complicado y los insumos siguen desafiando la rentabilidad.

Sin embargo, señaló que la combinación de eficiencia operativa con valor de marca, sumados a la propuesta de valor superará cualquier barrera de precio, compensando la presión de costos con la preferencia y confianza del consumidor.

En su estrategia comercial, Herdez reforzará su identidad nacional con empaques alusivos y una edición especial futbolera para su bebida de 8 Verduras; mientras que de la mano de McCormick espera un repunte impulsado por la mayor frecuencia de consumo y una mayor rotación.

En el caso de Wonderful Pistachios, llevará a cabo una campaña integrada a través de tiendas, medios, plataformas digitales y relaciones públicas para posicionar a la firma como parte de la experiencia de ver los partidos.

“En las tiendas, los consumidores verán exhibidores en el punto de venta con temática futbolística que celebran el atractivo universal de la Copa del Mundo”, adelantó Michael Hohmann, Chief Financial Officer de Wonderful Pistachios & Almonds.

En entrevista, el también vicepresidente ejecutivo de la firma aseguró que los exhibidores de Wonderful Pistachios han duplicado la velocidad de venta en comparación con los minoristas que no los utilizan, ya que captan la atención de los compradores en momentos clave de decisión.

“La fortaleza de Wonderful Pistachios radica en que somos proactivos y ágiles, monitoreando de cerca los cambios regulatorios para garantizar una disponibilidad constante para nuestros socios minoristas y consumidores en México”, explicó.

De cara al Mundial, la marca Pringles, propiedad de Kellanova, lanzó en septiembre pasado, la campaña “Destapa tu Lado Mexa”, en la que presentó cuatro nuevas variedades de sabores como Jalapeño, Queso Nacho, Adobadas y Habaneras.

Dichos productos se fabrican en la nueva planta de Pringles ubicada en Querétaro, que tuvo una inversión de 660 millones de dólares y cuenta con una capacidad de producir 150 millones de latas al año.

Preferencias

Además de las botanas, el mercado de los helados cobra relevancia ya que en el 2025 generó ingresos de mil 100 millones de dólares y se proyecta que alcance los mil 400 millones para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.65 por ciento de acuerdo con IMARC Group es una empresa líder en investigación de mercado.

De acuerdo con La Loma Heladería, se espera que el Mundial aumente la demanda de estos productos hasta 3 por ciento, afectadas por el aumento de hasta 60 por cientoen el precio de las materias primas .

“El costo de las materias primas son volátiles y nos complican la planeación. Lo que más nos ha impactado es el aumento de lácteos, el azúcar, la cocoa, el aceite de palma y los empaques”, advirtió la directora de Mercadotecnia de La Loma, Olga García Esquivel.

En ese contexto, agregó, tenemos que ser mucho más eficientes en nuestras operaciones, reducir las mermas, acortar procesos, para seguir teniendo la preferencia de los de los clientes.