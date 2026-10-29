Hackeo a Binance: Congelan 2 mil 500 mdd y cae el precio del Bitcoin

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, suspendió temporalmente los depósitos y retiros de sus usuarios tras detectar un presunto hackeo que provocó la congelación de más de 2 mil 500 millones de dólares en activos digitales.

La compañía informó que tomó esta medida como precaución mientras realiza revisiones de seguridad, trabaja para inmovilizar los fondos involucrados y colabora con las autoridades para esclarecer el incidente.

“Como medida de precaución, todos los depósitos y retiros quedan temporalmente suspendidos mientras nuestro equipo realiza comprobaciones de seguridad, congela los fondos y colabora con las autoridades”, señaló Binance en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Se tambalea mercado de criptomonedas tras hackeo de Binance

La noticia generó inquietud en el mercado de criptomonedas. El precio del bitcóin retrocedió más de 3 por ciento y llegó a caer por debajo de los 77 mil dólares, su nivel más bajo desde septiembre, de acuerdo con Bloomberg.

De acuerdo con la plataforma, el monto de los activos congelados asciende a aproximadamente 2 mil 540 millones de dólares, aunque advirtió que la cifra podría aumentar conforme avancen las investigaciones. También aseguró que los fondos de sus clientes están seguros y que cubrirá cualquier pérdida derivada del incidente.

El presunto ataque también movilizó a otras empresas del sector. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, informó que su compañía congeló alrededor de mil 600 millones de dólares relacionados con el posible hackeo. Jeremy Allaire, director de Circle, indicó que su firma inmovilizó más de 800 millones de dólares en USDC.

Tether y Circle administran dos de las principales stablecoins del mercado, USDT y USDC, respectivamente, cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. La congelación de estos activos se realizó como parte de las medidas para evitar que los recursos relacionados con el incidente fueran transferidos.

El cofundador de Binance y principal accionista de la empresa, Changpeng Zhao, también se refirió al ataque y consideró que efectivamente parecía tratarse de un hackeo contra la plataforma. Aunque ya no ocupa la dirección ejecutiva, afirmó que confía en que los fondos de los usuarios estarán cubiertos.

-Con información de Bloomberg.