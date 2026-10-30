ASF reporta gastos irregulares por 9,600 mmdp en 2025 de recursos federales; ya hay 40 denuncias

Aureliano Hernández, titular de la ASF, presentó el segundo paquete de informes de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2025.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados que en el segundo paquete de informes de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2025 detectó irregularidades por 9 mil millones de pesos de recursos federales.

Sumados a los 600 millones reportados en su primer paquete de informes de junio pasado, en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum suman 9,600 millones de pesos sin comprobar.

En su informe entregado a legisladores de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, precisó que en su primer informe anunció 21 denuncias penales, todas ya judicializadas, y en este último informe indicó que “a tan solo seis meses del inicio de esta gestión, hemos presentado 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción”.

Explicó que, entre los hallazgos del orden federal, destaca el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, “donde identificamos movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, así como en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, sumando entre ambos casos un monto observado por 2,327 millones de pesos, los cuales deberán acreditar en las instancias correspondientes del proceso de fiscalización”.

Destacó que “los informes que hoy presentamos dan cuenta de que estas denuncias corresponden a hallazgos relacionados con obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y la presentación de documentos presuntamente apócrifos para simular el cumplimiento del pago de cuotas de seguridad social en perjuicio tanto del Estado Mexicano como de trabajadores del servicio de intendencia de la empresa”.

Indicó también que en esta segunda entrega las auditorías a las entidades federativas registraron más de 1,200 millones de pesos pendientes de aclarar, principalmente en los sectores educativo y de salud.

Aclaró que “antes de la conclusión de nuestras revisiones, las entidades federativas reintegraron 1,132 millones de pesos, principalmente Puebla, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California”.

En este caso, “el sector salud es el que concentra el mayor monto reintegrado, acumulando 553 millones de pesos. Hablamos de que estos recursos pudieron contribuir a la adquisición de medicamentos, insumos médicos, equipamiento, y mejores condiciones de atención para la población”, subrayó.

Sobre las auditorías a 42 municipios, resaltó que “más de 5,200 millones de pesos quedaron sin acreditar ante la ASF”.

ASF declara sobre presuntos actos de corrupción en el INE

Y de cara a los recientes escándalos de corrupción en el INE, el auditor expuso que “un punto importante que nos debe quedar claro, tanto a los entes auditados, como a la ciudadanía en general, es que la ASF no tiene gestores, representantes particulares ni utiliza despachos”.

“No toleramos el coyotaje, prueba de ello es que a la fecha hemos presentado 9 denuncias penales por este tipo de prácticas”, dijo.

“Por ello, hago un llamado a las personas titulares de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno: verifiquen desde ahora que sus proveedores y prestadores de servicios cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social desde el inicio y durante la vigencia de los contratos, porque no hacerlo implica un posible daño a las arcas del estado”, recomendó.