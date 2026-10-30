Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 30 de octubre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 30 de octubre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia podría referirse a la propuesta que planteó a los familiares del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció a los 92 años, para un homenaje. La mandataria se retiró del Panteón Francés sin dar ninguna declaración a los medios de comunicación.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

Sheinbaum asistirá a Bellas Artes por el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

Pese a las múltiples actividades en la agenda, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que participará en el homenaje que se realizará en el Palacio de Bellas Artes a Cuauhtémoc Cárdenas.

Dijo que, en caso de no llegar a la ceremonia, podría llegar después del mediodía, ya que permanecerá el cuerpo del líder político.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 29 de octubre?

En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial.

Funcionarios del gobierno federal que coincidieron con el líder político resaltaron la importancia de su movimiento para generar un cambio en la democracia del país.

La mandataria también anunció una iniciativa para que Talleres Gráficos de México se encargue de la producción del material electoral del INE, como una solución a la presunta red de corrupción detectada en la gestión de Guadalupe Taddei.

La mandataria también pidió a la Auditoría Superior de la Federación realizar una investigación de los periodos anteriores a Guadalupe Taddei para identificar desde cuándo se tenía relación con las empresas señaladas de beneficiarse por la venta de material electoral.