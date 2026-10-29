¿Taddei, a la cárcel? Consejero Arturo Castillo explica por qué podría enfrentar la prisión preventiva

Guadalupe Taddei podría enfrentar la prisión preventiva por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del INE.

Las presuntas irregularidades atribuidas a Guadalupe Taddei durante su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) podrían tener consecuencias penales e incluso ameritar prisión preventiva oficiosa, advirtió el consejero electoral Arturo Castillo Loza.

Durante un encuentro con medios de comunicación este jueves 29 de octubre, Castillo consideró que los hechos señalados públicamente en torno a la exconsejera presidenta podrían constituir delitos graves que se persiguen de oficio y que están contemplados en el artículo 19 de la Constitución.

“Los hechos que se han acusado en medios de comunicación podrían llegar a constituir delitos, delitos graves que se persiguen de oficio y que, en términos del artículo 19 de la Constitución, podrían incluso ameritar prisión preventiva oficiosa”, declaró.

El consejero sostuvo que esta medida cautelar debería considerarse en casos como el de Taddei, pues, explicó, la reforma constitucional que amplió los supuestos de prisión preventiva se estableció para evitar que las personas investigadas se sustraigan de la acción de la justicia.

Al ser cuestionado sobre cuáles serían los delitos que podrían configurarse, Castillo mencionó dos: enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones. No obstante, aclaró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si las conductas denunciadas encuadran en alguno de estos ilícitos y si existen elementos para proceder legalmente.

“Creo que podrían ser dos delitos concretos, enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, que están expresamente identificados, pero esa es una cuestión que tendrían que valorar, en su caso, por supuesto, la Fiscalía”, explicó.

INE abrirá buzón para denuncias anónimas y revisará contratos

Además de las posibles consecuencias penales, Arturo Castillo informó que los consejeros electorales acordaron implementar medidas para revisar las presuntas irregularidades y fortalecer los mecanismos de vigilancia al interior del instituto.

Entre las acciones anunciadas está la apertura de un buzón para que los funcionarios del INE puedan presentar denuncias anónimas y dar a conocer posibles irregularidades dentro del organismo.

También se realizará una revisión de las contrataciones y licitaciones que actualmente están vigentes, con el objetivo de determinar cuáles requieren auditorías o investigaciones más profundas.

El consejero aseguró que las revisiones buscarán esclarecer los hechos y que las consecuencias lleguen hasta donde corresponda.

“Espero que la Fiscalía General de la República tome en cuenta esta cuestión y que esté haciendo ya las investigaciones correspondientes. Yo espero que sí”, afirmó.

¿Cuándo nombrarán a la nueva presidenta del INE?

Sobre el tema, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que la designación de la nueva consejera presidenta del INE podría concretarse entre el 6 y el 7 de diciembre.

De acuerdo con el legislador, se espera que la convocatoria para elegir a la nueva titular del organismo esté definida el próximo 4 de noviembre. El proceso estará a cargo de un comité técnico de cinco personas, que tendrá la responsabilidad de evaluar y seleccionar los perfiles que podrán ocupar el cargo.

Monreal señaló que uno de los puntos que se contempla es que la nueva titular sea mujer, con el propósito de mantener la paridad de género; sin embargo, reconoció que esta condición podría modificarse debido a las circunstancias extraordinarias en las que se realizará la sustitución.

La designación definitiva corresponderá a la Cámara de Diputados, mientras que, por ahora, Blanca Cruz García fue nombrada por unanimidad como consejera presidenta provisional para garantizar la continuidad de los trabajos del INE.