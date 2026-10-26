¿Quién ‘tomará las riendas’ del INE? Este martes definirán a sustituto de Guadalupe Taddei

Consejeros electorales se reunirán este martes 27 de octubre a las 08:30 horas para definir entre ellos quién ocupará la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), una vez que Guadalupe Taddei Zavala formalizó ante la Cámara de Diputados su renuncia.

Luego de una primera reunión celebrada ayer en la mañana en la que no se definió el relevó ante la ausencia formal de la renuncia de Taddei Zavala, que se concretó después de las 15 horas, los consejeros retomarán la discusión este martes en mesa de consejeros y en un plazo máximo de 24 horas convocarán a sesión extraordinaria de Consejo General del INE para formalizar el nombramiento.

En entrevista al término de la reunión, el consejero Arturo Castillo se refirió a la situación que vive el INE como “una crisis de carácter histórico y de dimensiones gigantescas que se tiene que atender”, pues dijo que “jamás había visto un escándalo de presunta corrupción de estas dimensiones” en el árbitro electoral; no obstante, dijo que hay ánimo en todos los consejeros de resolver esta cuestión lo antes posible y salir adelante.

El consejero Uuc-kib Espadas destacó la importancia de la unanimidad en la designación de la presidencia provisional, pues dijo que “sería bueno que la breve administración inicie con un alto grado de consenso”.

En cuanto a la persona que designará la Cámara de Diputados para concluir el periodo de Guadalupe Taddei, hasta 2032, Arturo Castillo dijo que debe ser “una persona con experiencia, debe ser una persona completamente independiente y una persona que genere consensos entre todas las fuerzas políticas y también si se puede por supuesto a la sociedad civil”.

Consejeros del INE piden la renuncia de cercanos a Taddei

Previo al inicio del cónclave, la consejera Carla Humphrey dijo que el Consejo General del INE podría pedir la renuncia de los funcionarios nombrados de manera unilateral por Guadalupe Taddei Zavala con los “superpoderes” que le otorgó una reforma aprobada por Morena.

Humphrey dijo que los diputados del Congreso que aprobaron la reforma “son los primeros responsables” de romper la colegialidad en el Instituto, por lo que llamó a revertir la reforma.

“Nosotros veríamos las posibilidades que, como Consejo General podríamos en su caso, solicitar pues que se separen de estos cargos, pero es algo que aún no hemos platicado”.

“En el 90 por ciento de los casos, ni siquiera sabíamos quiénes eran, no les conocíamos ni la cara, no sabíamos su currículum y nos encontrábamos con un oficio en el que designaban alguna persona que pues no teníamos el menor conocimiento de quién era y obviamente tampoco su trayectoria, ni su experiencia”, indicó Humphrey.

El consejero Arturo Castillo reconoció que los funcionarios nombrados de manera unilateral por Guadalupe Taddei “si están en una posición muy delicada”, por lo que los consejeros tienen que evaluar su permanencia.