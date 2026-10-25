Guadalupe Taddei renuncia como consejera presidenta del INE: Es para ‘proteger al Instituto’, afirma

Guadalupe Taddei fue elegida como consejera presidenta del INE por tombola, esto después de que ningún aspirante tuvo los votos de dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados, anunció este domingo 25 de octubre.

La decisión se da después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dijo tener pruebas de “conflictos de interés y triangulación de recursos” en contratos achacados a la administración de Taddei.

En el comunicado, Taddei confirmó que dejará la presidencia del INE, meses después de que comenzó el proceso electoral de 2027.

“El Instituto Nacional Electoral, y la responsabilidad que tiene frente a México, su estabilidad, credibilidad e independencia son bienes públicos que debemos proteger con serenidad y sentido de Estado”, afirmó.

Por ello, Taddei dijo que presentará su dimisión mañana lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados. “Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional”.

¿Cómo llegó Guadaluppe Taddei a la Presidencia del INE?

Taddei se convirtió en la primera presidenta consejera del INE en marzo del 2023 tras un largo proceso de discusión en la Cámara de Diputados que desembocó en la elección por insaculación, es decir, por sorteo al no concretarse el acuerdo entre las dos terceras partes en el pleno.

Desde el inicio, partidos de oposición acusaron a Taddei de ser cercana a Morena, y el PAN incluso intentó impugnar su elección como consejera presidenta del INE.

Marko Cortés, entonces dirigente del PAN, afirmó que la llegada de Taddei al INE buscaba “dar un duro golpe a la democracia en México”.

Guadalupe Taddei es prima de Jorge Taddei Bringas, quien fue ‘superdelegado’ del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora, y tía segunda de Pablo Taddei Arriola, quien aún es director de la paraestatal Litio Mx.

Al respecto, Taddei dijo en su momento que ella venía de “una familia multicolor” y no solo de Morena. “Tengo en la familia quienes están nombrados por el actual gobierno a quienes yo respeto, pero ha habido en gobiernos de otros colores; eso ha hecho que haya un respeto”, comentó en marzo de 2023.

¿Por qué comenzó la investigación de la Auditoría al INE?

Representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del INE pidieron que Guadalupe Taddei dejara su cargo como consejera presidenta y que diera explicaciones por una fiesta organizada por José Alfredo Hernández Casillas.

Taddei fue señalada por conflicto de interés en contrataciones del INE, luego de que se difundieran videos en los que se le ve en compañía de ese empresario.

También fue cuestionada por su chofer Jonathan Navarrete, quien aparece como apoderado legal de la compañía Corporativo Zeg, la cual se encarga de suministrar materiales electorales. El nombre de dicha compañía aparece en investigaciones de la ASF y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).