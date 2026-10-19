Morena aventaja en preferencias hacia 2027: Encuesta EF

Morena cuenta con un apoyo que suma 46 por ciento de las preferencias de la ciudadanía rumbo a los comicios de junio de 2027, en los que se renovará, entre otros cargos, la totalidad de la Cámara de Diputados. Así lo revela una encuesta de El Financiero, realizada en septiembre a 800 adultos a nivel nacional.

Según el sondeo, el Partido Acción Nacional (PAN) obtiene 8 por ciento de la intención de voto; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 6 por ciento y Movimiento Ciudadano, 5 por ciento, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) captan 2 y 1 por ciento, respectivamente.

elecciones 2027 (Grafica: El Financiero)

El estudio arroja un apoyo de entre 0 y 1 por ciento para los partidos políticos nuevos, PAZ y Somos, respectivamente. El 31 por ciento de las personas entrevistadas no expresó una preferencia por algún partido.

Al preguntar la opinión sobre los partidos políticos, 55 por ciento de los encuestados expresó una opinión favorable respecto de Morena, seguido por un 31 por ciento para el PVEM y 29 por ciento para Movimiento Ciudadano.

(Grafico: El Financiero)

El PAN y el PRI obtuvieron 26 y 21 por ciento de opinión favorable, mientras que sus negativos sumaron 64 y 70 por ciento, respectivamente, siendo los partidos con peor imagen. Los dos partidos nuevos también sumaron más negativos que positivos, según el sondeo.

(Grafico: El Financiero)

A menos de un año de los comicios, la confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE) alcanza 52 por ciento, según revela la encuesta, mientras que la confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fedración registra 48 por ciento.

Metodología: Encuesta nacional realizada por vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 10 al 15 y del 17 al 20 de septiembre de 2026. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-3.5 por ciento. Se entrega informe completo del estudio y sus características metodológicas al INE. “Los resultados reflejan las preferencias electorales y las opiniones de los encuestados al momento de realizar el estudio y son válidos para esa población y fechas específicas”.