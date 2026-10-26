OFICIAL: Guadalupe Taddei deja de ser consejera presidenta del INE; ‘Me retiro con serenidad’

Habrá nueva o nuevo consejero presidente del INE: Guadalupe Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, informó Ricardo Monreal este lunes 26 de octubre.

Guadalupe Taddei se va del Instituto Nacional Electoral (INE) después de que una serie de polémicas adjudicaciones a un contratista provocaron la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana. Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, dijo Taddei en la carta entregada en San Lázaro.

Si bien Taddei no mencionó de manera explícita que su renuncia se deba al escándalo por contratos del INE al empresario José Alfredo Hernández Casillas, sí admitió que “la organización de las elecciones constituye una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal”.

“La estabilidad, la independencia y la fortaleza del INE son fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos”, agregó.

Con la notificación oficial de la renuncia de Guadalupe Taddei al puesto de consejera presidenta del INE, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro dará inicio al proceso para elegir a su sucesor, puntualizó Ricardo Monreal.

Relevos en el INE: ¿Quién y cómo se elegirá al nuevo consejero presidente?

Este es un proceso de dos etapas: Primero, los 10 consejeras y consejeras electorales elegirán entre ellos a un consejero presidente provisional, esto con base en el artículo 41, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).